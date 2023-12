Biden podpisal 886 milijard dolarjev vreden zakon o porabi za obrambo

Ameriški predsednik Joe Biden je v petek podpisal 886 milijard dolarjev vreden zakon o porabi za obrambo v proračunskem letu 2024, ki se je začelo že 1. oktobra letos in traja do 30. septembra 2024. V predlogu ni veliko denarja za Ukrajino ali Izrael, saj bo to del zakona o izredni porabi, ki naj bi bil sprejet v začetku prihodnjega leta.