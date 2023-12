Policisti so na Sheenov dom prispeli zaradi prijave napada, je sporočila policija okrožja Los Angeles. 47-letno osumljenko so aretirali zaradi napada s smrtonosnim orožjem, uporabe sile, ki bi lahko povzročila hude telesne poškodbe, in vloma v stanovanje, so sporočili iz šerifovega urada. Portal TMZ je poročal, da je 47-letna vlomilka ena od Sheenovih sosed. Igralcu naj bi raztrgala srajco in ga skušala zadušiti. Sheena so po navedbah portala pregledali reševalci, vendar ga niso odpeljali v bolnišnico. Sheen, ki je znan po precej razuzdanem življenju, ki ga zaznamujejo droge, alkohol in prostitutke, je zaslovel v televizijskih serijah Menedžment jeze in Dva moža in pol ter z vlogami v filmih Vod smrti in Wall Street.