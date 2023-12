Po tem najhujšem množičnem strelskem napadu v zgodovini države so danes na Češkem odpovedali tudi številne kulturne in športne dogodke, lučke na božičnem drevesu na Starem trgu v češki prestolnici pa bodo ugasnjene.

Napadalec, 24-letni češki študent Karlove univerze brez predhodne kazenske kartoteke, je v četrtek popoldne na filozofski fakulteti v središču Prage ubil 14 ljudi, 25 pa ranil. Po podatkih policije je streljal naključno po hodnikih in predavalnicah fakultete. Med smrtnimi žrtvami ni tujcev, med ranjenimi pa sta dva državljana Združenih arabskih emiratov in nizozemski državljan. Po podatkih policije se je napadalec nato sam ustrelil, ko so ga obkolili policisti.

Motiv za napad še ni znan. Notranji minister Vit Rakušan je dejal, da ga je pri tovrstnih zločinih težko ugotoviti, meni pa, da je povezan z njegovim življenjem in duševnim stanjem.

Strelca je policija iskala že pred napadom, potem ko so v kraju Hostoun blizu češke prestolnice našli mrtvega njegovega očeta. Sumijo, da je 24-letnik povezan z njegovo smrtjo, morda pa tudi z umorom moškega in njegove dvomesečne hčerke minuli teden v gozdu na obrobju Prage. Policija je na domu napadalca našla pištolo, identično tisti, s katero je bil zagrešen omenjeni umor.

Oblasti so napovedale, da bodo v prihodnjih dneh bolj pozorni na ljudi, ki bi jih napad lahko navdihnil, pa tudi na morebitne grožnje. Okrepljena bo tudi policijska prisotnost v okolici šol in nekaterih drugih javnih ustanov, okrepljen nadzor pa bo po besedah ministra Rakušana trajal najmanj do 1. januarja.