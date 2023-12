De Niro bo odigral priljubljenega, a zapletenega nekdanjega predsednika ZDA, ki po upokojitvi zdaj vodi komisijo, zadolženo za preiskavo kibernetskega napada. Bassett so angažirali za vlogo aktualne predsednice ZDA, Stevens pa bo igral televizijskega voditelja. Serijo je nedavno napovedala pretočna storitev Netflix. V njej bodo nastopili še Matthew Modine, Lizzy Caplan, Jesse Plemons, Joan Allen in Connie Britton.

Dobitnik oskarjev za vlogi v filmih Pobesneli bik in Boter 2 De Niro se je doslej pojavil v maloštevilnih televizijskih produkcijah, med drugim v televizijskem filmu iz leta 2017 Čarovnik za laži, v katerem je odigral vlogo milijarderja in goljufa Bernieja Madoffa. Njegov nastop v Zero Day bo njegova prva vloga v TV seriji. Osemdesetletni igralec bo sodeloval tudi kot izvršni producent.

Triler so ustvarili Eric Newman, Noah Oppenheim ter novinar New York Timesa in dobitnik Pulitzerjeve nagrade Michael S. Schmidt.