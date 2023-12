Devet članov ameriškega vrhovnega sodišča je ta teden v roke dobilo vroči kostanj, ki jih postavlja v središče predvolilnega dogajanja. Že dlje časa je jasno, da bo kateri od številnih sodnih primerov proti bivšemu predsedniku in vnovičnemu republikanskemu predsedniškemu kandidatu Donaldu Trumpu končal pred najvišjim ameriškim sodiščem. Zdaj kaže, da se bo prvi primer vrtel okoli tega, ali Trump sploh sme vnovič kandidirati oziroma biti še enkrat predsednik.

Vrhovno sodišče zvezne države Kolorado je namreč v torek s štirimi glasovi proti trem presodilo, da ne sme. Sodišče se sklicuje na 14. amandma ustave, ki prepoveduje opravljanje javne funkcije vsakomur, ki je sodeloval v vstaji ali uporu proti državi oziroma pomagal upornikom. Večina sodnikov je ocenila, da je Trump storil natanko to, ko je po volilnem porazu leta 2020 ustvaril »splošno vzdušje političnega nasilja«, 6. januarja 2021 pa svoje privržence usmeril proti kongresu, kjer so poskušali preprečiti potrditev volilne zmage demokrata Joeja Bidna. »Predsednik Trump je podžigal in spodbujal nasilna in nezakonita dejanja za preprečitev mirnega prenosa oblasti,« so zapisali sodniki.

Primer se je sicer vrtel okoli tega, ali Trumpovo ime sme biti napisano na volilnih lističih v Koloradu. Ker Trump po mnenju sodišča ne sme več biti predsednik, so odločili, da njegovega imena na lističih v tej zvezni državi ne sme biti (omenjeno sodišče je pristojno samo za Kolorado). Zaradi občutljivosti vprašanja in kratkih časovnih rokov za oblikovanje dokončnega seznama kandidatov za marčevske strankarske volitve v Koloradu pa so vendarle dodali, da njegovo ime sme biti na glasovnicah v primeru pritožbe na zvezno vrhovno sodišče, ki pa ponavadi odloča dolgo časa.

In Trump se je takoj pritožil. V njegovem taboru pravijo, da je razsodba »popolnoma zgrešena«, in namigujejo, da morda tudi politično pristranska, ker so demokratski guvernerji imenovali vseh sedem sodnikov vrhovnega sodišča Kolorada.

Eleganten obvod ali politična bomba

Proti Trumpu sicer potekata dva odmevna in zelo podrobna kazenska postopka zaradi dogodkov 6. januarja in poskusa spreminjanja izida volitev, eden na zvezni ravni, eden v zvezni državi Georgia. Trump pa za ta dejanja vsaj doslej ni bil obsojen in tudi zato je odločitev sodišča v Koloradu tako odmevna.

Vrhovno sodišče zdaj lahko zavrne presojo te odločitve, a nekateri strokovnjaki menijo, da tega ne bo storilo, čeprav gre za občutljiv primer, kakršnega si ne želijo, saj se gotovo dobro spomnijo posledic za ugled sodišča leta 2000, ko je ustavilo ponovno preštevanje glasovnic po volilnih zapletih na Floridi in s tem zapečatilo zmago republikanca Georgea W. Busha nad demokratom Alom Gorom. »Vrhovno sodišče noče biti prisiljeno v odločanje. Toda v primeru, kot je ta, se mi to zdi neizogibno,« je za The Hill dejal profesor prava na univerzi Notre Dame Derek Muller. Mogoče tudi je, da se vrhovno sodišče vseeno izogne odločanju z oceno, da je presojanje o imenu na glasovnici brezpredmetno, če bodo volitve že mimo. Mogoče je tudi, da vrhovno sodišče oceni, da 14. amandma za predsednike ne velja, ker v besedilu niso izrecno navedeni. Ali da ne velja, ker Trump ni bil pravnomočno obsojen. Prav to so tudi nekateri argumenti treh sodnikov v Koloradu, ki so ostali v manjšini.

Če bi dalo vrhovno sodišče prav sodišču v Koloradu, pa bi bila to politična bomba, ki bi verjetno zaprla predsedniška vrata Trumpu, ki je favorit za zmago na republikanskih strankarskih volitvah. Prve bodo že čez že dobre tri tedne v Iowi.

Tekmeci lovijo ravnotežje

Dogajanje okoli Trumpa je tako vnovič zasenčilo republikansko predvolilno tekmo, v kateri še štirje kandidati upajo, da bi lahko postali resna alternativa bivšemu predsedniku. A trije med njimi – nekdanja guvernerka Nikki Haley, poslovnež Vivek Ramaswamy in guverner Floride Ron DeSantis – se izogibajo ostrim napadom na bivšega predsednika zaradi bojazni pred odtujitvijo strankine volilne baze in so bili po objavi odločitve sodišča v Koloradu primorani loviti politično ravnotežje. Drugače je s četrtim kandidatom, bivšim guvernerjem Chrisom Cristiejem, ki Trumpa ostro kritizira. Christie pa je dejal, da se mu zdi morebitna sodna prepoved Trumpove kandidature slaba za državo, saj »bi mu morali nov predsedniški mandat preprečiti volilci«.

*** Vrhovni sodniki se gotovo dobro spomnijo posledic za ugled sodišča leta 2000, ko je ustavilo ponovno preštevanje glasovnic po volilnih zapletih na Floridi in s tem zapečatilo zmago republikanca Georgea W. Busha nad demokratom Alom Gorom.