Slovenska reprezentanca v smučarskem teku je, predvsem to velja za Evo Urevc, svoj optimizem gradila na rezultatih, ki jih je dosegala v poletnem delu sezone, pa tudi na zadnji pregledni tekmi pred začetkom svetovnega pokala. V Muoniu je Urevčeva tako na tekmi na deset kilometrov prosto zaostala le za Nemko Victorio Carl. Njen zaostanek je znašal 33,4 sekunde, Nemka pa je recimo v Östersundu na tekmi svetovnega pokala na enaki razdalji osvojila tretje mesto, v Trondheimu, le da v klasični tehniki, pa celo zmagala. Urevčeva na teh dveh tekmah zaradi bolezni ni nastopila, toda 41. mesto v Ruki na razdalji in še mesto slabše v Gällivareju je bilo vsekakor veliko manj od pričakovanj. »Z začetkom sezone ne morem biti zadovoljna, upam, da novo leto prinese boljše rezultate. Delam pri tem, želim si tega, verjamem, da se bo pokazalo, koliko truda in dela sem vložila v to. Zagotovo že težko pričakujem tekme in dobre rezultate, upam le, da mi bolezen ni vzela preveč moči,« je o svojem začetku sezone dejala Eva Urevc, tekačica iz Zgornjih Gorij, ki je zadnjo novoletno turnejo končala na 12. mestu.

Šimenc še nikoli boljši na začetku sezone

Najboljša slovenska uvrstitev je tako že omenjeno 25. mesto Mihe Šimenca v sprintu, ki je nato v Trondheimu za 18 stotink zaostal za uvrstitvijo v glavni del tekmovanja. Logatčan je solidno tekel na razdalji, kjer je še dvakrat prišel do točk, je pa res, da točke za svetovni pokal v smučarskem teku že drugo leto podeljujejo do 50. mesta. »Moram reči, da sem kar zadovoljen, saj je bil to moj najboljši začetek sezone v dosedanji karieri. Predvsem to velja za sprint v Östersundu, ki je bil v klasiki in bi z malo sreče lahko prišel tudi višje, je pa res, da so moji cilji višji. Z izjemo tekme v Gällivareju sem zadovoljen tudi z obema tekmama na razdalji, kjer še nikoli nisem bil tako konstanten. Žal mi je, da sem v Trondheimu zbolel za covidom, na srečo pa ne gre za hujšo obliko. Telesno se dobro počutim in samo čakam, da bo test negativen, da grem spet lahko na smuči. Težava bi lahko bila le v tem, da bi začel prezgodaj, zato moram biti previden,« je svoj uvod v sezono ocenil Logatčan, ki je v četrtek praznoval svoj 28. rojstni dan. »Prepričan sem, da forma ni zbledela, vseeno pa od prvega sprinta v Toblachu ne pričakujem veliko, pomembno bo, da telo pride na delovno temperaturo. Če bo vse potekalo, kot sem si zamislil, boljši rezultat nato pričakujem v Davosu,« je svoje načrte za novoletno turnejo razkril Šimenc.

Servis dobro opravlja svoje delo

Do točk svetovnega pokala je v slovenski reprezentanci prišla le še Anja Mandeljc, ki je v skupnem seštevku na 77. mestu, dvanajst mest pred Urevčevo, njena najboljša uvrstitev pa je bila 34. mesto v Östersundu. Vili Črv, Miha Ličef in Anže Gros niso prišli do točk. »Tudi nama z glavnim trenerjem Olo Vignom Hattestadom ni razumljivo, zakaj slabši začetek sezone, je pa res, da imamo trenutno le dva tekmovalca, ki sta sposobna prihajati do vidnejših rezultatov. Največja neznanka je bila Urevčeva, ker je tekmo FIS v Muoniu res odtekla odlično. Nato je v Ruki načrtno nismo dali na prvi sprint sezone, ampak je sezono začela s tekmo na razdalji, po tistem slabšem rezultatu pa se ni več pobrala. Potem je prišel še covid-19. Kar zadeva Evo, ji manjka en dober rezultat, ki ji bo potrdil, da je med poletjem dobro delala, in bo bolj samozavestna. Je pa res, da je v letošnji sezoni tudi pri tekačicah konkurenca zelo strnjena,« je prvi del sezone ocenil Nejc Brodar, pomočnik glavnega trenerja, ki je odločno zanikal, da bi bil vzrok za slabši začetek sezone v slabše pripravljenih smučeh.

»Glede servisa lahko rečem le pozitivne besede. Servisna ekipa je zagnana, delavna in tudi zelo veliko testira nove produkte, ker je to zdaj, ko se ne sme uporabljati fluora, nova zgodba in s prejšnjim mazanjem nima veliko skupnega. Ko dobimo seznam izmerjenih hitrosti na tekmi, so bile smuči naših tekmovalcev vedno v prvi tretjini. Trenutno v slovenskem smučarskem teku nimamo Petre Majdič ali Anamarije Lampič. Naša največja težava je, da imamo zelo malo tekmovalcev, zato znotraj ekipe nimamo konkurence, da bi se že doma borili za mesta, ki vodijo na tekme svetovnega pokala. To pa ne prinaša napredka,« je dodal Brodar.

V kakšni zasedbi bo slovenska reprezentanca odšla na novoletno turnejo, bo znano v prihodnjih dneh. Za zdaj so zanesljivi potniki Anže Šimenc, Eva Urevc in Anja Mandeljc, tako da so prosta še tri mesta v moški konkurenci ter mesto ali dve v ženski.

