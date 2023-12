Ne kličite me​

Ena najbolj zguljenih besednih zvez, ki se tudi največkrat znajde v medijskih naslovih, je zagotovo »moramo se pogovoriti o …« – če odštejemo skoraj prepovedano »zelena (rdeča) luč za …« in najbolj butasto od vseh »ne boste verjeli …« – in običajno napoveduje lamentacijo nad kakšno temo, ki v tistem trenutku deli javnost. Podatki statističnega urada sedaj potrjujejo, da je fraza ne le zguljena in bi jo bilo treba prepovedati vsaj v zakonu o medijih, pač pa je zelo pasé. Ljudje so se namreč nehali pogovarjati. Elektronski svet nas je začel žvečiti in ko bo zmanjkalo okusa, nas bo izpljunil kot pogovora nezmožno – kako je že rekel veliki šelenburg gradbinec Jože Anderlič – amorfno gmoto, ki ne ve, kam in kako. Z deformiranimi palci in mezinci, edinima dvema prstoma, ki sta uporabna za novodobno komunikacijo.