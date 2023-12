Kuhanček in duh kolonializma

Kuhano vino velja za decembrski standard. Nekaj, kar se pije zgolj ali predvsem v pričujočih dneh. Družabna pijača, bi lahko rekli. Da bi se kdo sam nacejal s kuhanim vinom, je manj zaznan pojav kot pari, trojice, četverice ali ducati državljanov, ki si z njim nazdravljajo in se praviloma pri dveh do treh tudi ustavijo. Ali pač. »Zgodi se tudi, da kdo spije deset kuhanih vin. Mladina oziroma tisti, ki se s kuhanim vinom še niso napili, kajti ko ti to uspe, si v nadaljevanju prizadevaš, da se ti nikdar več ne ponovi. Sicer se pa ve. Za kuhano vino so primerna suha kisla vina,« navrže poveljujoči na eni od številnih stojnic s kuhanim vinom v središču Ljubljane.