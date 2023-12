#foto Dobrodošli v državi, ki ne obstaja

Tako naju je pozdravil najin gostitelj, ko smo se zagledali na avtobusni postaji v Tiraspolu, glavnem mestu samooklicane pridnestrske republike. Pridnestrje z uradnim imenom Pridnestrska moldavska republika je državica, ki leži na vzhodu Moldavije, ukleščena med reko Dnester in mejo z Ukrajino. Večinoma rusko govoreči prebivalci so jo ustanovili 2. septembra 1990. Čeprav je republika de facto neodvisna in deluje kot država, je še danes nihče ne priznava. Niti Rusija, čeprav v Pridnestrju deluje 2200 ruskih vojakov. Rusi so tam na tako imenovani mirovni misiji, s katero so zamrznili spopade med Moldavijo in Pridnestrjem, ki so potekali leta 1992.