The Pogues – Fairytale of New York 1987

Pevec in prvo ime irsko-angleške folk pank skupine The Pogues, Shane MacGowan, ki je umrl konec novembra, je za seboj pustil bogato glasbeno dediščino, nekaj izjemnih skladb, tudi Newyorško pravljico, če pesem prevedemo. Zimzeleno melodijo, ki gre hitro v uho, sta napisala MacGowan in Jem Finer, ob MacGowanu pa poje v duetu angleška pevka Kirsty MacColl. Fairytale of New York ni zgolj uspešnica simpatičnih irskih godcev. Skladba velja za eno najboljših božičnih pesmi vseh časov, čeprav ne ponuja tradicionalnih božičnih elementov. Pa še polna umazanih besed je. Skoraj ljubezensko besedilo ne izpusti opisov »stara kurba, izmeček, klošar, črv, peder …«, ki jih pevca v samosvoji ljubezenski zgodbi drug drugemu mečeta v obraz. V božično cenzuriranih verzijah skladbe seveda teh izrazov ni, cenzorje motita predvsem besedi »slut« in »faggot«, ki sta preveč slabšalna izraza za prostitutko in homoseksualca. Kljub temu ali pa ravno zaradi tega sta se tako mala plošča kot velika If I Should Fall from Grace with God, na kateri je pristala skladba, neverjetno prodajali. Mala plošča je šla proti štirim milijonom, velika čez milijon.