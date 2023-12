Peter Lovšin Pankrti za zasluge narodu​: Grem v partizane med junake zbrane​

Nekaj je šlo narobe. Najbrž ni bilo tako mišljeno. Kameleoni, Laibach in Pankrti so nosilci ordena za zasluge za narod, ki ga podeljuje predsednica države. Najbolj presenetljiv odlikovanec je pevec Pankrtov Peter Lovšin. Pot do medalje je začel leta 1977 na kraju, ki ne more biti bolj oddaljen od predsedniške palače.