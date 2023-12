#intervju Mojca Seliškar Toš: Kar se zdaj dogaja v Gazi, je genocid

OD LETA 2009 JE BILO V SLOVENIJI NA REHABILITACIJI 207 poškodovanih otrok iz Palestine. V genocidu, ki se na ozemlju Palestine dogaja od 7. oktobra letos, je bilo ubitih že več kot osem tisoč otrok, med njimi tudi otroci, ki so se zdravili v Sloveniji. Ob dogajanju in hoteni ali nehoteni stoični drži tistih, ki bi morali reagirati, se zdi, da so v tem trenutku edini način, kako pomagati, humanitarni projekti. Ljudje, ki delajo pri teh projektih mukoma, v omejenem številu, s humanitarno pomočjo prihajajo v Gazo. Še več jih obstane na mejah. Gaza je pokopališče današnjega sveta, ob tem, kar se danes dogaja na tem območju, bomo hote “pozabili”, kaj se je dogajalo med drugo svetovno vojno …