Otarja ni več

Ko sem bil še na Akademiji, je imel skoraj vsak študent filmske režije svojega ljubljenega filmskega režiserja. Eni so prisegali na Andreja Tarkovskega, spet drugi na Quentina Tarantina. Bili so časi Larsa Von Trierja, Krzysztofa Kieślowskega, Abbasa Kiarostamija in Mikea Leighja in že Martin Scorsese je zvenel povsem neprimerno. Pozneje seveda ugotoviš, da režiser ni eden, temveč je režiserjev več in odkriješ tudi režiserke, pozneje se ti občudovanje enega samega genija zazdi otročje, predvsem pa se zaveš nevarnosti, da postaneš posnemovalec. A vendar bi še danes, ko bi me kdo vprašal, kateri je moj najljubši filmski režiser, brez razmisleka izstrelil eno samo ime. Nimam najljubšega pisatelja in vprašanja o pisateljskih vzornikih me vedno znova spravijo v zadrego, pri filmskih režiserjih pa je preprosto. Eden je najljubši in njegovo ime je Otar Iosseliani.