Nepreslišano: Grega Repovž, odgovorni urednik

V času Janševe vlade so se javno le redki upali oglašati – za to, da naslednji dan doživiš diskreditacijo, da njegovi mediji začnejo po tebi in navadno tudi po tvoji družini zlivati golide gnojnice, ni treba biti le pogumen, ampak je treba imeti tudi dober želodec. Pa ne samo to: velja se spomniti, da so ljudje izgubljali položaje, projekte in celo službe, ker so se drznili oglasiti proti Janši in njegovi politiki. Danes se seveda to ne zgodi nikomur: sindikati so na primer neprimerno bolj glasni, upajo si stavkati, zahtevati svoje pravice, delodajalci ne hodijo zgolj kimat k velikemu šefu, ampak se vladi upirajo, oglašajo se umetniki, kmetje, nevladniki, novinarji si upajo biti kritični, celo kritikastrski. Ker imajo zdaj demokratično oblast. Danes vsi vedo, da jih ne čaka nobena kazen, nobeno maščevanje, da na primer ne bodo naslednji dan ukinili njihove oddaje ali delovnega mesta. Da ne bodo kazensko zamenjani, ker so kritizirali vlado ali Goloba.