»Toliko simpatičnih žensk, takšna neverjetna energija v enem prostoru. To je neverjetno! Skrbno izbrani prostor, kjer so še uro pred našim slavnostnim dogodkom švasali in rezali, je vsekakor dodal piko na i srečanju potomk rudarjev.« S temi besedami je zbrane rudarske princese pozdravila organizatorka dogodka Neža Š. Grmšek, odgovorna urednica zasavskih on-line novic Zon, pod okriljem katerih je dogodek tudi nastal in letos dočakal že peto izdajo. Več deset predstavnic nežnejšega spola, uspešnih poslovnih žensk, ki prihajajo iz Zasavja ali so z njim tako ali drugače povezane, pa je dodalo svoj kamenček v mozaik ustvarjalnega Zasavja. »Bistvo srečanja je, da se Zasavke tudi v bolj sproščenem, drugačnem okolju srečajo, družijo, zabavajo in ustvarjajo, saj verjamemo, da bo iz novih poznanstev in takšnih srečanj nastalo še veliko zgodb, projektov, ne nazadnje pa tudi poslov, ki bodo Zasavju prinesli nove priložnosti,« še pravi Grmškova.

Gostji upokojenka inženirka in nagrajena radijka

Na lanskem srečanju so se med uspešnimi Zasavkami rojevale zamisli, ki so jih te zapisovale in risale na papir. Porajale so se jim inovativne, še nikoli slišane poslovne ideje, ki bi jih bilo mogoče z malo truda tudi udejanjiti. Od tega, da bi sredi Hrastnika zrasel rudarski spa ali celo pomlajevalni kozmetični laboratorij, do hostla Kompresor in doživljajskega območja Č(a)rna skupnost, pa Kompres-hausa, v katerem bi zaganjali nove razvojne ideje. Tokrat pa so se rudarske princese, kot jih naslavlja organizatorka, kot rečeno, prvič konkretno lotile dela in ustvarile tudi zanimive izdelke. »V proizvodni hali podjetja Katapult Metal so energične Zasavke ustvarjale izdelke z različnimi tehnikami. Brusile so, varile, strugale, uporabile so tudi laser in 3D-tisk, na koncu pa celo določile, komu bodo izdelki namenjeni, kje se bodo prodajali, in končne izdelke predstavile ob improviziranem odru na laserskem stroju. Ustvarile so vse od kumske medalje do vizionarskega stolpa, od spirale, ki gre samo še gor, do kolesarske broške z eno potezo in hunt nakita,« našteva Grmškova, ki je med rudarske princese povabila tudi Alenko Knez, ustanoviteljico SOS šole, ki je predstavila svojo uspešno inženirsko upokojensko zgodbo, pa tudi Evo Lipovšek, gorečo zagovornico pravic ranljivih skupin in radijko, ki je nedavno prejela nagrado Društva novinarjev Slovenije za izstopajoče medijsko delo. »To je bil še en enkraten dogodek, ki pooseblja točno to, kar potrebujemo. Ustvarjalno druženje in sproščeno okolje. Zato pozdravljam tovrstne vsebine in upam, da se drugo leto spet srečamo,« je ob koncu srečanja rudarskim princesam dejala podžupanja Trbovelj Vesna Jesih. Nad gostjami pa je bil navdušen tudi Anže Plevnik, direktor Katapult Metala, ki je bil letošnji gostitelj srečanja. »Še nikoli ni bilo v tej naši delavnici toliko žensk in čutila se je posebna energija,« je priznal Plevnik, ki je skupaj s fanti Zasavkam priskočil na pomoč, ko so na profesionalnih strojih za oblikovanje kovin uresničevale svoje ideje.