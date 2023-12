Nizkoogljična družina na večmesečni poti

O mantri Grete Thunberg, najbolj znane podnebne aktivistke, da na letalo ne bo sedla, ker ne bo škodovala planetu, leta 2002 ni bilo še ne duha ne sluha. Toda prav to si je takrat zadala povsem običajna družina Coggins iz britanskega Somerseta. Doslej se je na počitnice odpravljala samo s klasičnimi prevoznimi sredstvi po kopnem in morju. Prav ta zdaj uporabljajo za svojo morda največjo dogodivščino v življenju. Mati Shannon, oče Simon in hči Rosa so se podali na večmesečno pot z britanskega otoka vse do Avstralije, kjer se bodo poveselili na poroki Shannonine sestre. Njihova šestnajstmesečna pot se bo – vsaj v eno smer – končala prihodnji teden. Zaradi poti na poroko sta Rosina starša pustila službo, prav tako so vse do prihodnjega poletja, ko bodo predvidoma pripotovali nazaj v Somerset, odpovedani vsi koncerti glasbene skupine, v kateri sodelujeta v prostem času. Potovanje jih stane veliko več kot povratne letalske vozovnice do Avstralije, toda ob tem, da skrbijo za svoj manjši ogljični odtis, jim takšnih stroškov ni mar. Kajti njihova pot jih je po lažjem in bolj domačem evropskem delu vodila tudi skozi kulturno in družbeno raznolike Kazahstan, Kitajsko, Laos, Tajsko in Indonezijo. Do Avstralije jim manjka samo še manjše prečkanje Atlantika iz Vzhodnega Timorja. Družina Coggins se zaveda, da so eni redkih, ki si lahko privoščijo tako časovno in finančno zahteven način potovanja. Kajti po oceni Simona Cogginsa svet še vedno ni prišel do točke, da bi nizkoogljični način potovanja postal lažji kot letenje.