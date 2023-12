Pogovor z Natašo Pirc Musar je bil dokaj sproščen, že sama vprašanja so bila enostavna in protokolarna, odgovori pa premišljeni. Všeč mi je njen tekoči govor, brez predlog in v lepi slovenščini – takšni so tudi njeni govori, skoraj v celoti izrečeni na pamet – spet nekaj drugega je vsebina, ki jo »skrbno oblikuje skozi svoje pravniško znanje« in, kot pravi, ko govori o otroških žrtvah na izraelski in palestinski strani, tudi skozi svoje srce.

Ne opredeljuje se ne za Izraelce ne za Palestince, ampak za človečnost. Na videz lepa izjava, v resnici pa izogibanje, da bi (naglas?) pokazala na strašni izraelski genocid, tudi kulturni, saj se še mrtvim maščujejo in uničujejo palestinska pokopališča. Bo peticija akademikov kaj zalegla? Ne? Zadovoljna je z »našo« zunanjo politiko, v vsakem koraku predhodno popolnoma »usklajeno«. Tako se res ne more nihče »spozabiti« in nehati klečeplaziti pred predsednico evropske komisije, Natom in ZDA.

Če bi bil intervju zdaj, bi se morala, milijonarka, kot jo nekateri imenujejo, zagovarjati – poleg zdrsov v zvezi z avstrijsko in italijansko manjšino – še zaradi predloga o višji predsedniški plači, ob tem ko druge poziva k razumevanju stanja po povodnji. Morda se ji dela krivica in nima nič z dopisom o plači? Tako kot nima nič z moževim premoženjem? Ali kot Logar nima nič z Janšo?

Glede spora med Bobnarjevo in Golobom se ne opredeljuje, izjavo, da Bobnarjevo podpira, je preoblikovala v podporo svetovalki, čeprav je bila izrečena v drugačnem kontekstu. Zadnji čas je, da sta Golobom vsaj na videz zakopala bojno sekiro, je pa argumentirana, kritična drža predsednice vsekakor legitimna in celo zaželena v demokraciji.

Pogovor z Urško Klakočar Zupančič, predsednico parlamenta, se mi je zdel bolj podoben zaslišanju preiskovalne komisije. Nekateri z njenimi odgovori niso zadovoljni, a kaj bi pravzaprav morala izreči, da bi bila zanje in za del slovenske javnosti še vedno pogumna in brez dlake na jeziku? Bi morala razložiti, kakšna so razmerja v Svobodi, zakaj je odstopila kot podpredsednica stranke, kaj meni o predsedniku stranke in vlade Robertu Golobu? A obstaja problem, kadar vsi – z novinarji in analitiki na čelu – bolje kot ona vedo, zakaj je odstopila, kadar domneve, ki jih širijo, postanejo naenkrat resnica? Ker so žvižgači posredovali same »objektivne« podatke, ker je prišla s seje stranke vidno prizadeta in ker ta prizadetost pomeni samo to, da je Golob zahteval njen odstop in kar za vsevedne novinarje potrjuje tudi njena izjava (za Večer: »Ne bom se pustila ne Golobu ne Janši«). Ali lahko potem njena razlaga še sploh kaj pomeni, čeprav je iskrena in resnična?

Kaj meni o predsedniku? Je na njegovi strani ali podpira Bobnarjevo? Lahko pričakujemo, da bo razkrila svoje subjektivno mnenje? Potem ne bi bila ne modra in ne strokovna, kot niso ti, ki že pred izrekom pristojnih organov vedo, da je Golob vsega kriv. Ste pričakovali, da bo javno oznanjala morebitne strankarske razprtije? Bi to prispevalo k boljšemu stanju, občutkom varnosti in klimi v državi? Ali bi to prišlo prav samo različnim Požarjem? Teh pa je vedno več in več.

Bo Spomenka Hribar morala ponovno zaklicati: Ustavite desnico!? Če ste pozorno spremljali pogovor s sedanjim in prejšnjim predsednikom vlade, ste gotovo opazili veliko razliko, zato upam, da ji tega ne bo treba. Seveda je pomembno, ali se je Golob v tem času res česa naučil, kot zagotavlja in priznava napake ali jih bo ponavljal. In prav je, da novinarji nastavljajo politikom ogledala, a včasih so ta zmaličena in ne pokažejo prave podobe. »Nove obraze« zlasti tekmeci vedno raje označijo z negativnim predznakom, jim kmalu pripišejo nesposobnost, pri tem pa vsi pozabljajo, da so ravno »stari« odgovorni za sedanje kritično stanje. Naj jim za to damo priznanje na volitvah?

Ne delam si utvar, da bomo kdaj imeli idealno vlado, s katero bi bili vsi zadovoljni, vendar je treba priznati, da je sedanja za razliko od prejšnje avtoritarne, ki je kritike in žvižgače politično anatemizirala ali celo vlačila po sodiščih, vseeno vzpostavila potrebno normalnost. Poleg tega je že uvedla več velikih sprememb kot katerakoli vlada v zadnjih 20 letih.

Polona Jamnik, Bled