»Z vsemi milijoni, ki jih ima Cruise (njegovo premoženje ocenjujejo na 580 milijonov evrov, op. p.), bi si seveda zlahka privoščila luksuzne izlete in zmenke daleč od oči javnosti, a ker sta bila oba istočasno v Londonu, sta želela obiskati tamkajšnjo zimsko pravljico, ki vsebuje stojnice, drsališče in zabaviščni park. Pri tem sta seveda poskrbela za dobro kamuflažo, da ju ni nihče spoznal, seveda pa so ju skrivoma spremljali telesni stražarji, če bi bilo treba hitro pobegniti na varno, a se to ni zgodilo,« je povedal vir blizu igralca.

Elsina je od Toma Cruisa mlajša 25 let, gre pa za hčer nekdanjega poslanca ruske dume Rinata Kairova. Pred leti je bila že poročena, z ruskim tajkunom in trgovcem z diamanti Dmitrijem Cvetkovim, njuna ločitev pa je pred tremi leti močno odmevala v javnosti.