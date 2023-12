»Inštrumentalna glasba je nekaj, kar lahko vsakdo povsod razume enako in lahko v njej enako uživa,« je ob tem povedal Hauser, za katerega je božična glasba vselej predstavljala najbolj čaroben del praznikov, od sodelovanja v cerkvenem pevskem zboru do pesmi, ki so jih vsako leto prepevali v družinskem krogu. Tako tudi v omenjenem filmu svojim poslušalcem prinaša zgodbo o družini in veselju okoli praznikov. Film si lahko ogledate tudi na youtubu, snemali pa so ga na različnih lokacijah po Hrvaški.

Sicer pa je Hauser veliko prahu dvignil s svojo izjavo ob gostovanju srbske pevke Aleksandre Prijović na Hrvaškem, potem ko je kar petkrat razprodala zagrebško Areno. »Super, moj poklon. Sam tega sicer ne poslušam, a očitno je mladim takšna glasba všeč. Mogoče bom kakšni pesmi vendarle prisluhnil, da slišim, kaj se v njih skriva. Vseeno pa menim, da bi morali mladi poslušati vse zvrsti glasbe in se učiti tudi o velikih imenih iz preteklosti, morali bi spoštovati tradicijo, saj si le tako lahko izoblikujejo okus. Ne smejo poslušati samo instantnih hitov in hkrati ne vedeti, kdo je na primer Beethoven. Na izbiro jim je treba dati vse,« je povedal Stjepan Hauser.