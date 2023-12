»Čeprav razumem interes javnosti, sem se vedno trudila, da bi zasebno življenje zadržala – zasebno. Ob ločitvi se tako Marko kot jaz soočava s težkim čustvenim obdobjem, saj ločitev štejeva kot skupni osebni neuspeh. Oba potrebujeva čas zase, svoj prostor in spoštovanje intime, da bi se lahko čim hitreje in s čim manj bolečinami vrnila v mirnejše tirnice življenja,« je javnosti sporočila svetovna prvakinja z zadnjega prvenstva v Budimpešti in dvakratna evropska prvakinja v skoku v daljino, ki si lasti tudi tretji najboljši izid vseh časov (7,24 metra). Kasneje je za Telegraf dodala, da vse skupaj prosi, da spoštujejo njuno odločitev, in da si zdaj želita nekaj miru. »Niti za trenutek ne želiva odstopati od svojih človeških vrednot, ostala bova poštena drug do drugega. V zakon sva vstopila z enakimi željami in potrebami, ki pa so se ob zasebnih ciljih in ambicijah, pogledu na prihodnost in prioritete sčasoma spremenile in šle svojo pot,« je še povedala Ivana Španović.

Najboljša srbska atletinja se je z Markom Vuleto poročila pred komaj dobrima dvema letoma, septembra 2021, na ranču v bližini Beograda.