Zmagovalko je seveda vse skupaj močno prizadelo, poleg njenih kratkih las pa so se številni obregnili tudi ob to, da je menda presuha. »Človek sem, seveda me takšne besede zadenejo in bolijo. Moje telo je takšno, kakršno je, pa naj vam je všeč ali ne. Takšna pač sem. Če ljudem nisem všeč, jim pač nisem, to je to. Ne morete biti všeč vsem, to je jasno, a nekateri komentarji so res povsem neprimerni. Treba je sprejeti samega sebe in ignorirati kritike, a včasih je to nemogoče,« je povedala 20-letna študentka matematike in statistike, ki je svoj dosežek označila kot zmago raznovrstnosti: »Nihče vam ne sme govoriti, kdo in kakšni morate biti. Branila bom načela močnih žensk. Res je, da smo navajeni na lepa dekleta z dolgimi lasmi, a sama sem izbrala drugačen videz, ki je prav tako lep. Vsaka ženska je drugačna in prav je tako, vse smo edinstvene.«

Da je na izboru za mis Francije slavilo dekle s kratkimi lasmi, se je sicer zgodilo prvič v kar 103-letni zgodovini tega tekmovanja, ki je lani doživelo nekaj pomembnih sprememb, s katerimi je postalo dostopnejše za širši krog kandidatk. Umaknili so namreč omejitev starosti pri 24 letih, prav tako so kandidatke po novem lahko poročene, imajo otroke in vidne tetovaže.