Nove stanovanjske nepremičnine (stanovanja in družinske hiše skupaj) so se na četrtletni ravni ponovno podražile (za 11,5 odstotka). Pri novih stanovanjih so se cene dvignile za 13,9 odstotka, pri novih družinskih hišah pa za 4,1 odstotka. Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin pa so bile na četrtletni ravni nižje za 0,2 odstotka. Pred tem so se nazadnje znižale v zadnjem četrtletju 2019.. Rabljena stanovanja so bila za 0,3 odstotka cenejša, rabljene družinske hiše pa za 0,1 odstotka dražje.

Rabljena stanovanja so se v tej časovni primerjavi najizraziteje pocenila v preostali Sloveniji (za 0,5 odstotka) in v Ljubljani (za 0,1 odsttka), medtem ko so se v Mariboru podražila (za 1,6 odstotka).

Rast cen višja pri novih stanovanjskih nepremičninah

Letna rast cen stanovanjskih nepremičnin je bila 5,7-odstotna. Najizraziteje so se podražila nova stanovanja (za 10,7 odstotka). Sledile so rabljene družinske hiše (za 7,9 odstotka) in rabljena stanovanja (za 4,1 odstotka). Cene novih družinskih hiš pa so se znižale za 7,5 odstptka.

Skupna vrednost vseh v tretjem četrtletju prodanih stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji je bila 341,4 milijona evrov, kar je približno enako kot v četrtletju prej (338,0 milijona evrov) in približno za 15 odstotkov manj kot v istem četrtletju lani (399,1 milijona evrov). Skupno je bilo prodanih 2397 stanovanjskih nepremičnin, kar je tudi najmanjše število prodaj stanovanjskih nepremičnin po drugem četrtletju 2020, ko je bilo prodanih okoli 2200 stanovanjskih nepremičnin.

Pri številu prodaj rabljenih stanovanjskih nepremičnin na Sursu beležijo upadanje že od prvega četrtletja 2022. V letošnjem tretjem četrletju se je prodalo približno 2300 rabljenih stanovanjskih nepremičnin v skuni vrednosti 315,6 milijona evrov

Novih stanovanjskih nepremičnin je bilo prodanih približno 100, njihova skupna vrednost pa je znašala 25,8 milijona evrov