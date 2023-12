»Bodite previdni pri poslovanju z gotovino, sploh v primerih zasebnih poslov, za katere priporočamo, da jih opravite v instituciji, kjer so uslužbenci usposobljeni za prepoznavanje ponaredkov,« so Generalni policijski upravi zapisali v opozorilo za javnost.Kot so navedli, so bili ponarejeni bankovci najpogosteje unovčeni kot kupnina pri plačilih spletne prodaje mobilnih telefonskih aparatov ter druge zabavne elektronike, pa tudi v gostinskih lokalih in trgovinah.

Na vprašanje, kako prepoznati ponarejeni denar, policija odgovarja, da v večini primerov zadošča že to, da uporabnik bankovce dobro pogleda in pretipa ter jih obrne proti svetlobi, saj so zaščitni elementi tako opaznejši. »Pri pregledu pristnega bankovca proti svetlobi sta vidna portretni vodni znak in varnostna nit, pri večjih vrednostih tudi portretno okence. Pri nagibanju bankovca naprej in nazaj se na srebrnem traku opazi prelivanje simbola evra, arhitekturnega motiva, vrednosti bankovca, v prosojnem okencu portret ženske podobe, na zeleni številki pa svetlobni val, ki se premika navzgor in navzdol po številki. Pozorni bodite na relief, saj ga ponaredki navadno nimajo,« priporoča policija.

Pri trenutno unovčenih ponaredkih za 200 evrov je vodni znak viden pri navadni dnevni svetlobi, na pristnih pa ne. Razlika je tudi v zeleni številki 200 na prednji strani, na kateri ni vidnega zelenega svetlobnega vala pri nagibanju. Za večino ponaredkov je značilna serijska številka, ki se vedno začne z UA506825, so ugotovili policisti.

»Če se vam zdijo bankovci sumljivi, pokličite telefonsko številko 113 ali obvestite najbližjo policijsko postajo. Pri tem si poskusite zapomniti čim več informacij o tem, kdaj, kje in od koga ste bankovec prejeli,« svetuje policija. Navedene informacije jim bodo namreč lahko zelo koristile pri ugotavljanju storilcev kaznivega dejanja ponarejanja denarja oziroma drugih uradno pregonljivih kaznivih dejanj.