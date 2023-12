V Kijevu so se v četrtek pozno zvečer oglasile sirene, ki so opozarjale za zračni napad, prebivalci pa so poročali o glasnih eksplozijah. Mestne oblasti so sprva sporočile, da gre za delovanje zračne obrambe, ljudi pa pozvale, naj ostanejo v zakloniščih. »V noči na 22. december 2023 so ruske okupacijske sile napadle z 28 brezpilotnimi letali šahed,« so ukrajinske zračne sile sporočile na družbenih omrežjih ter dodale, da je bilo sestreljenih 24 dronov iranske izdelave.

Vodja kabineta ukrajinskega predsednika Andrij Jermak je nato prek Telegrama sporočil, da je dron tipa šahed zadel stanovanjsko stavbo v Kijevu. Po besedah župana Vitalija Klička je v zgornjih nadstropjih izbruhnil požar. Enega človeka so zaradi poškodb hospitalizirali, drugega pa oskrbeli na prizorišču, njegove besede povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Vojaška uprava ukrajinske prestolnice je na družbenih omrežjih objavila fotografije stanovanjskih stavb z razbitimi okni, škodo naj bi povzročili ostanki sestreljenih dronov. Ti so po besedah Klička padli še vsaj na eno hišo in nebotičnik. Žrtev ali ranjenih naj ne bi bilo. Mestna vojaška uprava je zatrdila, da so stanovanjski objekt zadeli ostanki sestreljenega drona. Kličko je še povedal, da so ostanki drugega sestreljenega drona padli na hišo v okrožju Darnicki na vzhodu mesta.

V okrožju Holosivskij na jugu mesta je medtem šrapnel iz sestreljenega brezpilotnega letalnika padel na stolpnico, ne da bi povzročil žrtve, je sporočila vojaška uprava na Telegramu. Glede na navedbe ukrajinskih zračnih sil so sicer ruski droni v četrtek poleteli tako proti osrednjemu delu kot proti zahodu in vzhodu države.

O napadih z droni so danes poročale tudi ruske oblasti, ki trdijo, da je zračna obramba v bližini Moskve in nad dvema obmejnima regijama sestrelila skupno deset ukrajinskih dronov. »Zračna obramba v Podolsku je odbila napad brezpilotnega letalnika, ki je letel proti Moskvi,« je povedal župan Moskve Sergej Sobjanin in dodal, da na kraju, kjer so padli ostanki drona, ni bilo nobene škode ali žrtev. Pet dronov je zračna obramba sestrelila v regiji Brjansk, še štiri pa v regiji Kaluga, je sporočila ruska vojska.