»Najnižja osnovna plača za delovno mesto prodajalec je v Tušu že sedaj višja, kot je določeno s panožno kolektivno pogodbo. Zahteva po povišanju osnovne plače za 13,5 odstotka in še dodatni uskladitvi z inflacijo je nerazumna,« so zapisali.

Ob tem so ocenili, da je napovedana stavka na dan, ko je v trgovinah najvišji promet, »poskus izsiljevanja, na kar ne bomo pristali«. Vodstvo je ponudilo zvišanje najnižje osnovne plače za delovno mesto prodajalec za 5,6 odstotka, kar je višje od napovedane inflacije za 2024, osnovna plača pa je v Tušu že sedaj višja, kot je določeno s panožno kolektivno pogodbo, so dodali.

Ponudba je vključevala predlog začetka pogajanj za sklenitev kolektivne pogodbe na podjetniški ravni in mesečni dodatek v višini 50 evrov za zaposlene na delovnih mestih oddelkovodja in izmenovodja za obdobje do konca pogajanj. V okviru teh pogajanj bi po njihovih navedbah dorekli še uskladitev dviga najnižjih osnovnih plač po ostalih tarifnih razredih in se dogovorili glede ostalih zahtev, so dodali.

V sindikatu so opozorilno stavko napovedali za 30. decembra. Stavka bo trajala od 6. do 21. ure, stavkajoči bodo stavkali na svojih delovnih mestih. Stavka bo potekala v vseh poslovalnicah. Osnovna stavkovna zahteva je dvig osnovne plače tako, da bo osnovna plača prodajalca znašala 1203,36 evra in se bo redno usklajevala z vsakoletnim dvigom minimalne plače in inflacijo.