Napihal dvakrat v dveh urah

Izolski in koprski policisti so imeli obilico dela s 66-letnim Italijanom, ki je bil preveč praznično razpoložen, motiti pa se ni pustil niti policistom. Čeprav v teh dneh vsi pristojni na vsakem koraku opozarjajo, da nikar za volan v opitem stanju, je Italijan opozorila ignoriral in to storil. Ko so ga ustavili v Izoli, je napihal 0,58 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, zaradi česar so mu začasno vzeli vozniško dovoljenje, mu napisali položnico in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo. Kar pa Italijana ni ustavilo. Čez dve uri so ga ponovno ustavili v Kopru. Ne samo da je bil seveda še vedno pijan, vmes si je očitno privoščil še kakšen kozarček, saj je v drugo napihal 0,78 miligrama alkohola. V tretje neodgovorne napake ni mogel ponoviti, saj so mu tokrat policisti avtomobil zasegli, po adventnem veseljačenju pa je moral leči v jaslice na policijski postaji.

Svečomati so novi bankomati

V Slovenskih Konjicah, Zrečah in Ločah je udaril vlomilec z nenavadno specializacijo. Njegova tarča so bili svečomati. Kljub temu da so tudi sveče zaradi podražitve sestavin med padlimi junaki draginje, je nepridiprava zanimala predvsem gotovina v svečomatih. Iz njih je ukradel okoli 100 evrov, njegov nečedni podvig pa je za oškodovance pomenil še precej večje stroške, saj škoda na svečomatih znaša skoraj tisočaka. Za 500 evrov škode pa je neznani tat povzročil v Rimskih Toplicah, kjer je iz svečomata izbrskal celih šest evrov.

Odnesli celo litoželezno peč

Tatovi in vlomilci najraje ukradejo denar, zlatnino ali dražje elektronske naprave, dragocenost pa včasih vidijo tudi v povsem običajnih predmetih. Pri Velikem Gabru je denimo vlomilec iz ograjenega skladiščnega prostora prodajalne odnesel nekaj pločevink piva, samokolnico, klešče za armaturno ploščo, poleg tega pa še 25 kilogramov soli. Drugi je iz vikenda na Jagodniku odnesel puhalnik in škarje za rezanje žive meje. V Dolenjih Skopicah je nepridiprav vlomil v gospodarski objekt in iz njega odnesel motorno žago, agregat in orodje. Med tarčami vlomilcev so neredko tudi prehrambeni izdelki, kar se je potrdilo v Pošteni vasi, kjer je nekoliko manj pošteni tat iz objekta za prekajevanje mesa ukradel 60 suhomesnatih izdelkov. Na Anzlovi gori pri Semiču pa si je vlomilec (oziroma najbrž več njih) zaželel litoželezne peči na drva.

V Zagrebu ukradel avto z otrokom vred ...

Policisti večkrat opozarjajo, da ne puščajte otrok samih v avtu, še posebej ne poleti, ko lahko tovrstna brezbrižnost zaradi visokih temperatur pripelje celo do tragedije. Da opozorilo velja za vse letne čase, potrjuje primer iz Zagreba, kjer je domačin na ulici pustil otroka v avtu in skočil v pekarno. Avtomobil je bil prižgan, kar je izkoristil tat, ki je sedel vanj in se odpeljal. Sledilo je vpitje in tek za avtomobilom, tat pa je tudi sam kmalu opazil, da je poleg avta ukradel tudi otroka. To seveda nikakor ni bil njegov namen, zato je – da se ne bi spravil v še večje težave z zakonom – avto parkiral na varnem in peš pobegnil naprej.

… v Koloradu pa so avto ukradli roparjem

V ameriški zvezni državi Kolorado so bili na delu roparji in … karma. Trije oboroženi in zamaskirani mladeniči so oropali podjetje, ki unovčuje čeke, vendar so med ropom ostali brez prevoznega sredstva za pobeg. Ko so želeli pobegniti, njihovega avtomobila ni bilo več. Izkazalo se je, da jim ga je nekdo ukradel. Poskušali so pobegniti peš, vendar niso prišli daleč. Policisti so že v bližini aretirali dva od treh roparjev. Izkazalo se je, da niso med najbolj izkušenimi. Začetniško napako so si namreč privoščili trije mladci, ki še niso dopolnili 18 let. Zaradi strogosti ameriškega sistema jim lahko le zaželimo, da jih neposrečena kriminalna avantura ne bo predrago stala in da se bodo imeli priložnost spametovati. Seveda ne v smislu, da bo prihodnjič četrti ropar čakal v avtu, temveč da se ne bodo več podajali na kriva pota.