Državni sekretar na ministrstvu za delo Dan Juvan je ponovil stališče vlade, da je bilo ugotavljanje nepravilnosti na področju evidenc doslej oteženo, in napovedal, da bodo na ministrstvu tri mesece aktivno spremljali izvajanje novele na terenu, nato pa v začetku leta 2024 ponovno ocenili stanje in po potrebi zakon spremenili.

V koaliciji se s tem strinjajo. Sandra Gazinkovski iz Gibanja Svoboda je povedala, da v SDS ne ponujajo boljših rešitev.

Soniboj Knežak je v imenu SD pozdravil napoved vlade, da bo po treh mesecih spremljanja izvajanja novele v praksi po potrebi pristopila k pripravi in oblikovanju morebitnih sprememb trenutno veljavnega zakona. V poslanski skupini Levica so po besedah Milana Jakopoviča prepričani, da tudi ponoven predlog opozicije "ni nič drugega kot poceni populizem, ki temelji na lažeh in zavajanju".

Do obstoječega stanja so zelo kritični v NSi. Aleksander Reberšek je dejal, da zaposleni in delodajalci opozarjajo, da je »novela zakona o evidencah prinesla nepotrebno evidentiranje skoraj vsakega premika zaposlenega, da so spremembe neživljenjske in prinašajo dodatno administrativno breme, hkrati pa ne pomenijo večje pravne varnosti za zaposlene.«

Anja Bah Žibert iz SDS je bila kritična, da je koalicija izsilila splošno razpravo, pri kateri pa sploh ni imela namena razpravljati. Zakon je označila za zakon o obveznem štempljanju in ga opisala kot socialistično zapuščino. Opozorila je, da so do zakona kritični tudi nekateri predstavniki vlade, tako minister za finance Klemen Boštjančič, kot gospodarski minister Matjaž Han, in da je celo premier Golob na srečanju z gospodarstveniki ocenil, da zakon, ki je v gospodarstvu povzročil tudi veliko razburjenja, zagotovo potrebuje izboljšave.

Poslanska skupina SDS je zato danes ta zakon ponovno vložila v zakonodajno proceduro. Poslanka Anja Bah Žibert, je napovedala, da bodo novelo zakona o štempljanju vlagali toliko časa, dokler ta neumnost ne bo ukinjena.