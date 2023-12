Tudi letos bodo na največjem podzemnem odru na svetu uprizorili žive jaslice. Kot je napovedal Marjan Batagelj, predsednik upravnega odbora Postojnske jame so Žive jaslice v Postojnski jami nekoč veljale za izrazito slovenski dogodek. »Taro pa lahko za letos napovem, da se to razmerje zadnja leta močno spreminja. Rezervacije iz sosednje Hrvaške, Italije, pa tudi Nemčije in ostalih Evropskih držav prihajajo že več mesecev vnaprej, saj je Božična pravljica presegla meje in bo razmerje med domačimi in tujimi gosti kmalu enakomerno porazdeljeno,« poveBatagelj.

Mednarodna pevska zasedba

Letos se na Živih jaslicah v Postojnski jami lahko pohvalijo z zares vrhunsko mednarodno pevsko zasedbo, saj vas bodo s tradicionalnimi božičnimi hiti navdušili pevci iz Italije in domači, med katerimi še posebej izstopa pevka Raiven. »Nekaj posebnega je preživljati božično-novoletni čas kot del Živih jaslic v Postojnski jami, kar sem spoznala že lani,« je povedala pevka, ki nas bo zastopala na tekmovanju za Pesem Evrovizije 2024. »Letos bo to obdobje še bolj vznemirljivo, ker se spogledujem z evrovizijskim letom, ki je pred mano.« V veličastnem prizoru Marijinega oznanjenja na vrhu Velike gore v Postojnski jami ima Raiven vlogo nadangela Gabriela, src obiskovalcev jame pa se bo dotaknila z mogočno skladbo Ave Maria.

Iz italijanskih Dolomitov prihaja operni pevec Ivan Defabiani, ki stopa ob bok slovitemu Joseju Carrerasu. Preživljanje božiča v snegu je zamenjal za praznovanje v največji turistični jami v Evropi, kjer goste pozdravi s skladbo The Lord's prayer ali Gospodova molitev. Izjemno čustveno doživljanje prizora Jezusovega rojstva bodo pospremili mladi talenti v izvedbi Svete noči. Gre za nastop treh izjemnih solistk, 11-letnih Marte Gargiulo (Neapelj, Italija) in Anabele Kosanović, ter 15-letne Rebeke Stanovnik. »Postojnska jama je veličastna katedrala in peti v njej je neizmeren privilegij in izziv,« pa svoje sodelovanje opisuje izjemna Urška Kastelic, ki na Živih jaslicah nastopa že četrto leto, tokrat v Koncertni dvorani z veličastno You raise me up.

Največji božično-novoletni spektakel v Sloveniji bo obiskovalce navduševal od božiča naprej, torej od 25. do 30. decembra, vsak dan od 13.30 dalje. Vstopnica vključuje ogled predstave Živih jaslic s kar 18 biblijskimi prizori, ki so postavljeni vzdolž 5-kilometrov podzemnih dvoran in poti Postojnske jame, vožnjo z legendarnim jamskim vlakcem, ogled klasične Postojnske jame, človeške ribice, koncertnih in inštrumentalnih nastopov, spremljevalni program ter kar 50 odstotni popust za ogled vseh ostalih atrakcij v Parku, vključno s Predjamskim gradom, Expom in Vivarijem. Zaradi velikega povpraševanja v Postojnski jami svetujejo nakup vstopnic prek spleta.