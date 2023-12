Na slovenskih cestah je do 20. decembra letos v prometnih nesrečah življenje izgubilo 80 ljudi, kar so trije manj kot lani, so sporočili z Agencije za varnost prometa (AVP). Do istega datuma so zabeležili 18.737 prometnih nesreč, v enakem obdobju lani pa 18.237. Kljub višjemu številu nesreč pa je bilo v njih letos manj mrtvih, a tudi manj poškodovanih – letos 768 hudo poškodovanih in 6043 lažje, lani pa 863 hudo ter 6320 lažje telesno poškodovanih.

Policija in AVP v prazničnih dnevih, ko se v povprečju popije več alkohola, posledično pa vozniki za volan večkrat sedejo opiti, spodbujata k odgovorni vožnji. »Bodite pozorni na pešce, kolesarje, prilagodite hitrost razmeram, spoštujte varnostno razdaljo, uporabljajte varnostni pas, ne vozite pod vplivom alkohola, drog in ostalih psihoaktivnih snovi ter med vožnjo ne uporabljajte mobilnega telefona. Pred odhodom na pot spremljajte razmere na cestah in vozilo pred potjo ustrezno pripravite.«