Rog ally z1 extreme je igričarski računalnik, ki ga lahko igrate na kavču, v postelji in v teoriji tudi na poti. Širok je 28 centimetrov, visok 11 centimetrov in debel dva centimetra. Ob tem tehta 608 gramov. Številke pomenijo, da je malenkost kompaktnejši od svojega največjega konkurenta, steam decka OLED, in tudi 32 gramov lažji. Je pa zato nekoliko manjša tudi diagonala zaslona, ki meri 17,8 centimetra (7 palcev), medtem ko je pri steam decku OLED 18,8 centimetra (7,4 palca). Relativno skromna diagonala v primerjavi z velikimi monitorji nas je sprva nekoliko skrbela, a se je v praksi izkazala kot povsem zadostna za rekreativno igranje. Za ambiciozne igralce tekmovalnih strelskih iger zna biti izkušnja manj primerna, saj je tam vsaka dodatna jasno vidna pika prednost. Pri nekaterih igrah zna biti tudi malenkost bolj naporno brati besedilo. Na splošno pa je diagonala primerna.

Zaslon in ergonomija med igro

Ločljivost zaslona pri allyju znaša 1920x1080. Zaslon podpira 120-herčno (Hz) osveževanje slike in 7 milisekunde odzivnosti. Svetilnost znaša 500 kandel, ima pa tudi podporo za freesync premium in ukaze na dotik. Gre za zaslon IPS LCD, a zelo dober. Za zvok skrbita stereo zvočnika visoke ločljivosti s podporo za dolby atmos. V praksi se večinoma izkažeta odlično. Dejansko imaš med igro občutek prostorskega zvoka. Se pa znajo pojaviti težave pri nižji energijski nastavitvi naprave (ko želimo iz nje izvleči več časa za igro). Tedaj se zna pripetiti nekaj pokanja zvoka. Težavo praviloma reši izklop dolby atmosa. Žametno osveževanje slike je medtem v resnici bolj za zraven. Večina najbolj priljubljenih sodobnih iger je namreč preveč zahtevnih, da bi tekle s tolikšno frekvenco na tako kompaktni napravi, kot je ally.

Kar se tiče dizajna ohišja, je ally nekoliko nenavdihnjen. V beli barvi je videti dokaj plastičen, zaradi številnih rež za zračenje pa tudi zelo občutljiv za nesreče s tekočinami. Tudi linije ohišja so bolj toge in dolgočasne kot pri steam decku. Ko pa allyja primemo v roke, prepriča. Ergonomija je bila sicer tudi ena od glavnih vrlin steam decka, a je šlo tam zlasti za udobje med držanjem naprave. Pri allyju pride v ospredje udobje med igranjem iger. Steam deck je za naš okus na tem področju dokaj neroden. Zaradi odločitve za postavitev sledilnih ploščic na napravo so morali pri decku obe krmilni palici oziroma gobici prestaviti visoko proti vrhu naprave. Posledično smo imeli med igro pogosto občutek, da steam deck držimo kot rakovica. Nekako od zgoraj in nazaj. Potem pa sta tu še gumba na hrbtni strani steam decka, ki smo ju vselej pomotoma stisnili, ko je igra postala napeta in smo instinktivno močneje zagrabili ročaje naprave. Ally nima sledilnih ploščic, kar pomeni, da ni najbolj primeren za strateške igre in igre z miško, zato pa so lahko gobici postavili v bolj naraven položaj, ki smo ga vajeni že z običajnih igralnih ploščkov. Izkušnja igranja iger, ki so namenjene igranju z igralnim ploščkom, je že samo zaradi te malenkosti na rog allyju bistveno boljša kot na steam decku. V igro smo se lahko povsem vživeli in nikoli nismo razmišljali o kontrolah. Tudi hrbtnih gumbov zaradi njihove drugačne zasnove nikdar nismo stisnili. Si pa vseeno nekaj graje zaslužijo gumbi za smeri. Povezani so na okroglo ploščico in večkrat se nam je pripetilo, da smo med akcijo pritisnili narobe. Problematično je bilo zlasti v Elden ringu, kjer napačnega ukaza z gumbom za smer niti ne opaziš, dokler ni prepozno. Tedaj pa ti predhodna napaka lahko močno podre načrt.

Gumbi ABXY so zelo mehki. Narejeni so iz tekočega silikona. Navajenim na bolj trde gumbe bo občutek sprva nenavaden, ni pa neprijeten. Tudi zatikanja gumbov, kar naj bi bil problem pri prvih serijah allyja, nismo občutili, čeprav smo poskušali. Zelo mehki, praktično brez upora pa sta tudi krmilni gobici. Stvar okusa. Na splošno smo s kontrolami zadovoljni in v njih vidimo eno glavnih prednosti v primerjavi z izkušnjo steam decka. So pa manj praktične za določene zvrsti iger. Denimo strategije.

Prednosti in težave windowsov

Medtem ko je Valve za steam deck razvil posebno okolje operacijskega sistema, ki temelji na linuxih, so se pri Asusu odločili na allyja naložiti windows 11. Razlika je enormna. Zaradi ogromnih kritik na youtubu in po drugih kotičkih spleta smo pričakovali, da bo izkušnja windowsov brez sledilnih ploščic na allyju mučna. Ni. Ravno obratno. Počutili smo se povsem doma v okolju, ki ga tako ali tako že vsi poznamo. Vlogo sledilne ploščice lahko prevzame desna gobica. Ni kirurško precizna, a gre. Za desni in levi klik sta odgovorna gumba RT in RB. Za vse ostale primere je tu še zaslon na dotik in tudi virtualna tipkovnica je povsem solidna. Igre na allyja lahko naložite z vseh spletnih prodajaln, naložite lahko kateri koli program za windowse, brez komplikacij delujejo vsi emulatorji, storitve za pretočno igranje videoiger ... Paziti je treba zgolj na nastavitev kontrol, ki so lahko prilagojene igram, namizju ali prepuščene samodejnemu preklapljanju. Pozorno zlasti s prilagoditvijo igram, saj je med tem načinom uporabe onemogočeno premikanje miške z desno gobico. Edina težava s tega vidika je torej nepozornost. V primerjavi s tem je izkušnja na steam decku mučna. Če želite nastaviti kar koli, kar ni od Valva, morate obiskati linux okolje in po spletu iskati navodila za kreiranje obvodov.

Steam deck ima sicer prednost po zaslugi obsežne skupnosti, ki deli nastavitve naprave za vsako igro, vključno z idealnimi nastavitvami kontrol. Pri allyju je to treba početi ročno, a tudi pri allyju ni treba izumljati tople vode. Zadostuje že vpis v spletni iskalnik in našli boste idealne nastavitve za praktično vse igre. Veliko predlaganih nastavitev so pripravili tudi na Asusovih straneh. Morda vzame kakšno minuto več ob prvem zagonu igre, nato pa vsakič teče vse gladko naprej. Tudi sicer smo imeli med uporabo allyja manj potrebe po brkljanju po nastavitvah. Je pa vsekakor priporočljivo, da ob prvem zagonu posodobite windowse, Asusov zaganjalnik iger armoury crate, gonilnike in program myasus. Med postopkom se zna izgubiti kakšna nastavitev. Mi smo morali ponovno nastaviti odklepanje s prstnim odtisom. Po posodobitvi vsega težav nismo imeli več.

Za poln izkoristek prednosti ročnega računalnika se splača pri allyju malenkost brkljati z nastavitvami gumba za vklop. Predlagamo, da pritisk gumba nastavite kot ukaz za mirovanje (hibernate) naprave. To bo omogočilo, da sredi igranja pritisnete na gumb, zaslon se bo ugasnil, igra pa ustavila na tistem mestu. Sistem ni popoln. Pri nekaterih igrah ne deluje, zlasti pri tistih, ki zahtevajo stalno spletno povezavo. Pri drugih se ne ustavi števec trajanja igranja igre. Tudi ponovni vklop bi bil lahko hitrejši, a je še vedno neprimerljivo hitrejši od ponovnega zagona igre iz nič.

Zmogljivost, baterija in glasnost

V rog ally z1 extreme najdemo AMD-jev procesor ryzen z1 extreme, zgrajen na arhitekturi zen 4, ter grafično kartico AMD radeon z arhitekturo RDNA3. Preizkusili smo zahtevne igre Cyberpunk 2077, Elden ring, Baldur's gate 3, Starfield in Guardians of the Galaxy. Za vse smo hitro našli nastavitve, ki so omogočale povsem gladko igro, brez zatikanja ali težav, in tudi estetsko kvalitetno izkušnjo za to velikost zaslona. Povsem brez pripomb. Naprava ima še dvakrat po 8 GB (skupno 16 GB) delovnega spomina LPDDR5 in 512 GB M.2 NVMe prostora za shranjevanje. Baterija ima kapaciteto 40 vatnih ur (Wh). Zaradi zmogljivosti naprave je utopično pričakovati neslišno delovanje zračenja. Ni pa preveč hudo. Če ob vas nekdo gleda televizijo, ga ne boste motili. Igranje v postelji ob nekom, ki želi zaspati, pa ni priporočljivo. Zlasti je glasen levi ventilator. Domnevno gre za poskus reševanja dokumentirane težave s pregrevanjem reže za SD-kartico, ki sedi točno ob enem od zračnikov, kjer je vročine največ. Postavitev ni bila posrečena in povečana moč ventilatorja naj bi odpravila problem. Mi ga med testom nismo imeli, a vseeno velja pozornost, da na kartici, ki bi jo vtaknili v allyja, nimamo kakšnih preveč pomembnih stvari.

Zmogljivost naprave hkrati pomeni, da se ally ne bo ravno izkazal kot naprava za na pot. Pri zahtevnih igrah, kjer je treba igrati s polno močjo, je iz njega mogoče iztisniti kakšno uro igre, preden nas opozori, da se bo baterija izpraznila. Ročna konzola zato najbolj blesti v bližini vtičnice za elektriko. Idealna za kavč. Njen največji problem pa je cena. Ta znaša 800 evrov. Če bi bila nižja, ne bi bilo nobene dileme ob primerjavi steam decka in rog allyja. Operacijski sistem windows in postavitev krmilnih gobic pa sta v naših očeh zmagovalni recept.

