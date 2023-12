Najboljši alpski smučarki na svetu Mikaela Shiffrin in Petra Vlhova sta na nočnem slalomu v Courchevelu uprizorili izjemen boj za zmago, ki ga je z odličnim napadom na drugi progi dobila Slovakinja. Dosegla je svojo jubilejno 30. zmago v svetovnem pokalu. Tretjeuvrščena Katharina Truppe je v težkih razmerah, saj je večji del tekme deževalo in snežilo, na drugi progi pa je bila zaradi megle slabša vidljivost, zaostala za več kot dve sekundi.

Že na prvi progi sta bili razred zase Mikaela Shiffrin in Petra Vlhova, ki ju je ločilo 17 stotink. Zanimivo je, da je bila Slovakinja hitrejša od Američanke na treh sektorjih proge, na enem pa precej zaostala za slovito tekmico. Vse druge alpske smučarke so zaostale za več kot sekundo, med njimi pa so prednjačile Avstrijke, saj so se tri Katharine (Liensberger, Truppe in Gallhuber) uvrstile od tretjega do šestega mesta. Slovenke niso navdušile, saj je bila Andreja Slokar 16., Ana Bucik 19., Neja Dvornik pa 25. Na drugi progi sta Korošica in Ajdovka, ki je bila z desetim mestom najboljša Slovenka, svoji uvrstitvi izboljšali, Ana Bucik pa je odstopila. Sodelovanje Novogoričanke z novim glavnim trenerjem Mitjem Kuncem po »šok terapiji« na prvi tekmi ni obrodilo sadov, je pa spodbuden začetek novega sodelovanja Andreje Slokar z Boštjanom Božičem. Na samostojni poti se je danes prvič znašla tudi Avstrijka Franziska Gritsch, ki je z enajstim mestom dosegla svojo najboljšo uvrstitev v sezoni.

»Obe postavitvi sta mi pomenili velik izziv. Na obeh sem imela nekaj dobrih odsekov, na katerih lahko gradim naprej,« je svoj nastop ocenila Neja Dvornik, ki se je drugič v sezoni uvrstila med dobitnice točk. »Smučanja Petre na drugi progi nisem videla, tako da nisem imela natančne predstave, kjer bi lahko kaj dodala. Kljub temu sem s smučanjem zadovoljna, Petra pa je bila tokrat boljša,« je poraz športno priznala Mikaela Shiffrin.

Svetovni pokal v alpskem smučanju se bo z zadnjo predbožično tekmo nadaljeval jutri v Madonni di Campiglio, kjer bosta na nočni slalomski preizkušnji (prva proga ob 17.45, druga ob 20.45) tekmovala dva Slovenca, in sicer Štefan Hadalin in Tijan Marovt. Prvi v tej sezoni še ni osvojil nobene točke svetovnega pokala, drugi pa še nikoli v karieri.