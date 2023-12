Še vedno se čaka na sklade ETF za bitcoin in ethereum

Na trgu še vedno vlada prepričanje o sprejetju skladov ETF za bitcoin in ethereum. Na to temo se je v tem tednu oglasil tudi Michael Saylor, izvršni predsednik družbe MicroStrategy (MSTR). Za televizijo Bloomberg je dejal, da trgi ne bi smeli podcenjevati pomena prihajajočih promptnih skladov ETF za bitcoin. Po njegovem mnenju gre za največji napredek Wall Streeta v zadnjih tridesetih letih. Zadnji tako pomemben primerljiv produkt je bil ETF S&P 500, ki je vlagateljem z enim klikom omogočil izpostavljenost širšemu ameriškemu delniškemu trgu. Saylor predvideva, da bo novi produkt omogočil investicijo novim vlagateljem, kar bo povzročilo šok na strani povpraševanja po bitcoinih. Na drugi strani se bo aprila zgodil »halvening« – ko se prepolovijo nagrade rudarjem. Trenutno rudarji vsak dan proizvedejo 900 novih bitcoinov, po razpolovitvi bo vsak dan proizvedenih 450 novih bitcoinov. Posledično bo sledil šok tudi na ponudbeni strani. Čeprav so bile v intervjuju povedane preverljive in resnične stvari, je vseeno treba dodati, da je Michael Saylor že dlje časa velik zagovornik bitcoina. Njegovo podjetje MicroStrategy je v zadnjih letih kupilo slabih 175.000 bitcoinov, katerih vrednost po trenutnih cenah znaša več kot 7,5 milijarde ameriških dolarjev.