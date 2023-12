Tako so sklenili, da bodo letos jeseni in prihodnje leto spomladi za »zakup oglasnega prostora za goveje meso« namenili 103.000 evrov, za promocijo v oddaji Slovenija ima talent na Pop TV 91.000 evrov, za promocijo mesa v Tednu restavracij 103.000 evrov, za »zakup oglasnega prostora za meso in sadje« v oddaji Masterchef tega istega Pop TV 200.000 evrov in za dan jabolk 131.000 evrov.

Najprej smo pomislili, da je tale komercialna TV tako blizu Šarcu, da se ne more več zadržati – saj se spomnite afere, ko je želel, da jim Pop TV posname spot za promocijo vojaškega poklica za kakšna dva milijončka. Toda bolj ko tole beremo, bolj se nam zdi, da je Šarec v svojem ministrskem poklicu pač pomešal jabolka in hruške. Še bolje, drago goveje meso in jabolka.