»V zimskih mesecih, ko je prisoten temperaturni obrat, kar pomeni, da je v višinah toplejši zrak in se nad dolinami in kotlinami ustvari nekakšen pokrov, se ves onesnaženi zrak tam zadržuje, dokler ga ne razpiha veter oziroma do obilnejših padavin,« je vzroke za slab zrak zadnjih dni v večjem delu Slovenije pojasnila vodja sektorja za kakovost zraka na Agenciji RS za okolje (Arso) Tanja Koleša. Dodala je, da je kakovost zraka pri enaki količini izpustov zelo odvisna od vremenskih razmer in da v prihodnjih dneh ob dobri prevetrenosti in odsotnosti toplejšega zraka v višinah ne pričakujejo ponovitve takšne hude epizode. A ker na vidiku ni večjih padavin, ki bi sprale ozračje, in ker se bo ob koncu tedna umiril tudi veter, kot je še povedala sogovornica, je razmere vseeno težko napovedati.

Kakovost zraka v preteklih letih

Po besedah Koleševe v zadnjih letih opažajo, da je pozimi stanje na področju onesnaženosti zraka z delci boljše, kot je bilo pred dvajsetimi oziroma tridesetimi leti, čeprav vsako sezono predvsem ob temperaturnih obratih ugotavljajo daljše epizode onesnaženosti. A kot je še pojasnila strokovnjakinja, boljša slika kakovosti zraka »ni povezana z izpusti, saj se ti v zadnjih desetih letih niso kaj dosti spremenili, temveč bolj z globalnim segrevanjem. Ko ni več tako mrzlo in je več padavin ter vetra, je takšnih epizod manj. A ko so, kot je bilo v teh dneh, so vrednosti še zmeraj zelo visoke.«

Aplikacije za merjenje zraka

V preteklih dneh, ko je Arso zaradi povišane ravni delcev PM2,5 in PM10 izdal opozorilo, so po družbenem omrežju X med uporabniki zakrožili tudi podatki o slabi kakovosti zraka v Ljubljani, ki so se zanašali na opozorila ene od aplikacij za spremljanje kakovosti zraka. Na vprašanje, kako merodajna so tovrstna orodja, je Koleševa odgovorila: »Arso upravlja državno merilno mrežo za spremljanje kakovosti zraka, ki ima 22 merilnih postaj, postavljenih v večini večjih mest po Sloveniji. Te meritve, ki jih izvajamo v skladu s predpisano zakonodajo, so edine merodajne za določanje, ali je onesnaženost presegla dovoljene standarde kakovosti zraka ali ne. Težko komentiram nizkocenovne merilnike, ker jih je na spletu res veliko, čeprav je zanimivo, da ti obstajajo. Več ko je meritev, bolj so ljudje ozaveščeni, zaradi česar morda prilagodijo svoje aktivnosti in spremenijo navade, kar dolgoročno lahko prispeva k zmanjšanju izpustov in izboljšanju kakovosti zraka.«

V Ljubljani ukrepi za izboljšanje zraka

Ob opozorilih o slabi kakovosti zraka v Ljubljani se je na portalu Pobude meščanov na občino obrnilo več prebivalcev. Pri čemer so na ljubljanskem oddelku za varstvo okolja v enem od svojih odgovorov med drugim zapisali: »Kakovost zraka v Ljubljani se postopno izboljšuje. Meritve, ki jih izvajamo v okviru okoljskega merilnega sistema, ki je lociran na križišču Vošnjakove in Tivolske ceste, ter meritve državne merilne mreže izkazujejo vrednosti posameznih onesnažil, ki so pod zakonsko predpisanimi mejnimi vrednostmi. Posamezna preseganja delcev PM zaznavamo v času zimske kurilne sezone, pretežno zaradi individualnih kurišč. Tudi tistih v primestnih občinah. V zadnjih dneh pa ugotavljamo preseganja dnevne mejne vrednosti delcev PM10 v večjem delu Slovenije, kar je posledica izrazitega temperaturnega obrata, ki zadržuje onesnaženi zrak v nižinah. To je še posebno izrazito v mestih s kotlinsko lego, med katera spada tudi Ljubljana.« Ob povišani ravni delcev v zraku Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje prilagoditev aktivnosti na prostem.