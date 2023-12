»Ne, ne bom sodeloval! Odvetnica je rekla, da ne bo več sojenja prek videokonference! Pa vpogleda v sodni spis mi niste omogočili! Ne vem, kaj bi radi od mene, ker jaz ne bom tu zraven! Kar napišite sodbo in mi jo pošljite po pošti!« je bil glasen Niko Stariha, obtožen, da je pred štirimi leti zažgal svojo sobo v ljubljanskem zaporu. Sojenje poteka že kar nekaj časa, večina narokov pa je prek videokonferenčne povezave, ker ga pravosodni policisti zaradi kadrovske stiske ne morejo pripeljati v Ljubljano. Stariha je včeraj svoj protest izkazal tako, da v koprskem zaporu ni hotel sesti za mizo, ampak je obsedel na tleh, kjer so ga obkrožali štirje pravosodni policisti.

Kregal se je, da za narok sploh ni dobil vabila, a mu je sodnica Katarina Gabrijel Muhič odgovorila, da so mu ga predali 21. novembra. In da tudi očitek, da ni imel možnosti vpogleda v spis, ne drži, ker mu ga je poslala na zgoščenki. »Ni res, dobil sem samo fotokopije!« se je še naprej pridušal. Besede so kar vrele iz njega, česar je sodnica sicer že vajena. Pa tudi njegovi zagovorniki. Odvetnica Maja Butala, ki ga zastopa po uradni dolžnosti, je že njegova tretja. In ne zadnja. Nedavno je zahteval drugega odvetnika prek brezplačne pravne pomoči in Gabrijel-Muhičeva mu je včeraj povedala, da so mu dodelili Tomaža Bajca. Pa spet ni bil zadovoljen. »Odblokirajte mi telefon, da si sam uredim odvetnika za plačilo, teh od brezplačne pravne pomoči ali po uradni dolžnosti ne potrebujem!« se je zadiral. Sodnica je nato razrešila Majo Butala, narok pa preložila na januar. Nanj bo vabila Bajca, kar Starihi verjetno ne bo prav nič po godu.

Večkrat nasilen

Izvedenec psihiater dr. Peter Pregelj je tako včeraj na sodišče prišel zaman, saj svojih ugotovitev ni imel priložnosti predstaviti. Naj bi bil pa obtoženi v času kaznivega dejanja nebistveno zmanjšano prišteven. In kaj je pravzaprav storil? V svoji zaporniški sobi je zakuril vzmetnico, pravosodnim policistom pa preprečil vstop v sobo tako, da je za vrata potisnil posteljo, omaro, mizo in stol. Da se ne bi zastrupil, si je z mokro cunjo zaščitil obraz. Ko so le vdrli, se je upiral in so ga morali zvleči ven. Ogenj je povzročil za najmanj 700 evrov škode, piše v obtožnici, prav tako naj bi ogrozil 179 preostalih tam nastanjenih.

Stariha je že leta kar naprej v zaporu. Najprej zaradi tatvin, droge in podobnega, zdaj pa zaradi nasilnega vedenja za rešetkami. Na primer. Samo tri dni po opisanem incidentu je (tudi na Povšetovi) na hodniku napadel pravosodnega policista, enega od tistih, ki so ga rešili iz plamenov. Nato so ga preselili v celjski zapor, kjer pa se je še isti mesec zabarikadiral v sobo, izruval straniščno školjko s kotličkom vred in povzročil poplavo. Iz stene je skušal izruvati tudi električno vtičnico, s čimer bi elektrificiral vodo, kar bi lahko njega in paznike stalo življenje. Na srečo jim ga je uspelo obvladati.