Toda če Putin misli, da bo ta scenarij prinesel mir, se pošteno moti. Njegova napredujoča vojska je na začetku invazije že zagrešila množične vojne zločine in jih je pripravljena zagrešiti vedno znova. Toda take grozote bi spodbudile politično voljo v preostali Evropi. Enako velja za novi val na milijone ukrajinskih beguncev, namenjenih na Zahod. Čeprav je odzive evropskih vlad težko napovedati, skorajda zagotovo ne bi bili usmerjeni v sklepanje miru z Rusijo. Precej verjetnejši je še obsežnejši in dolgotrajnejši konflikt, o izidu katerega bi na koncu odločila gospodarska in industrijska moč Evrope, ne glede na spreminjajoča se stališča ZDA.

Skratka, ni načina, na katerega bi lahko Putin dobil to vojno. Mir bo možen šele tedaj, ko bo poražen, ko bodo Ukrajinci (s pomočjo Zahoda) uspešno obranili svojo državo in ko bodo Rusi končno spoznali, da Putin s svojo noro vojno ogroža njihovo prihodnost. Kdaj se bo to zgodilo, ni mogoče napovedati. Za zdaj se zdi Putin zadovoljen s tem, da njegova vojska še ni poražena. Pri svojih vojnih prizadevanjih se trudi izžarevati samozavest, čeprav ni niti blizu temu, da bi dosegel kateregakoli od svojih ciljev. Toda ta predstava ne more trajati večno. x Večer/Project Syndicate