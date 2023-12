»Dve bombi sta zadeli ozemlje enega od rudnikov v Torecku. Ena oseba je bila ubita, dve drugi pa sta bili ranjeni,« je sporočil Igor Klimenko. »Še dve bombi sta zadeli ozemlje drugega rudnika. Dve osebi sta bili ubiti, tri pa so bile ranjene,« je dodal.

Po njegovih besedah je zaradi napada prvi rudnik odrezan od električnega omrežja, 32 rudarjev, ki so bili v času napada pod zemljo, pa so pripeljali na površje. Na območju drugega rudnika so bile medtem poškodovane upravne stavbe in oprema v rudniku. Kot je še dejal minister, incident preiskuje policija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pred ruskim napadom na Ukrajino je v Torecku živelo okoli 31.000 ljudi. Mesto leži dobrih 60 kilometrov severno od kraja Avdijivka, žarišča spopadov med ukrajinskimi in ruskimi silami na vzhodu Ukrajine, in nekaj več kot 70 kilometrov od mesta Doneck.

V Kijevu trdijo, da Rusija v zimskem času pripravlja nov niz napadov na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, zato želi okrepiti svojo zračno obrambo. Zaradi takšnih napadov je bilo lani več milijonov Ukrajincev med zimo dlje časa brez elektrike.

Ukrajina ponoči tarča novega napada z droni

Več ukrajinskih krajev, vključno s prestolnico Kijev, je bilo sicer ponoči ponovno tarča ruskega napada z brezpilotnimi letalniki, a je ukrajinska zračna obramba 34 od skupno 35 ruskih dronov sestrelila. O žrtvah in škodi niso poročali. »Ruski okupatorji so napadli z brezpilotnimi letali tipa šahed iz treh smeri, in sicer okupiranega Krima, Primorsko-Ahtarska in Kurska,« so po poročanju francoske tiskovne agencija AFP sporočile ukrajinske letalske sile. Padajoči ostanki dronov so v Kijevu povzročili požar, ki pa so ga gasilci že pogasili.

V jutranjih urah je ruska vojska tudi s topništvom obstreljevala mesto Nikopol na jugu države. »Napadalci so ubili dve ženski, stari 60 in 46 let"« je na družbenih omrežjih sporočil guverner regije Dnipropetrovsk Sergej Lisak in objavil slike uničenega stanovanja. Dodal je, da so iz poškodovane stavbe rešili 86-letnega moškega in ga odpeljali v bolnišnico.

Moskva v zadnjih tednih stopnjuje svoje nočne napade na ukrajinska mesta. Po navedbah Kijeva je njihov cilj predvsem ustrahovanje civilistov in uničenje ukrajinske energetske infrastrukture.

Rusi v dvomesečni ofenzivi zavzeli nekaj ozemlja, a ob velikih izgubah

Ukrajinska vojska je medtem potrdila, da so ruske sile v svoji dvomesečni kopenski ofenzivi na jugovzhodu države zavzele del ukrajinskega ozemlja. »Od 10. oktobra, ko je sovražnik postal aktivnejši, je ponekod napredoval za do dva kilometra,« je pojasnil tiskovni predstavnik ukrajinske vojske. »Toda to ga je veliko stalo,« je še dodal.

Strokovnjaki ameriškega Inštituta za preučevanje vojne (ISW) opozarjajo na okrepljeno prisotnost ruskih vojakov in oklepnih vozil v regiji Doneck. Tudi ISW poroča o napredovanju ruskih sil in dodaja, da je Ukrajina zlasti v tamkajšnjem mestu Avdijivka pod vse večjim pritiskom. Ukrajinski generalštab je v sredo poročal o 89 ruskih kopenskih napadih na sedmih odsekih fronte, od tega naj bi Moskva 31 napadov izvedla v bližini Avdijivke, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je v sredo poudaril, da se Ukrajina pri obrambi pred rusko invazijo vse bolj zanaša na uporabo dronov. Na posvetu s predstavniki vlade in vojske v Kijevu je razpravljal o trenutni zalogi dronov in o njihovi potrebi na fronti. Dodal je, da so v teku prizadevanja za izboljšanje učinkovitosti ukrajinskih dronov.

Ukrajinske in ruske sile z večjimi brezpilotnimi letalniki pogosto izvajajo napade, manjše pa opremijo s kamerami in jih uporabljajo predvsem za opazovanje premika vojakov na bojišču. Takšni droni lahko nad tanki ali vojaki odvržejo majhne eksplozivne naprave. Ukrajina se tej taktiki poslužuje predvsem zaradi pomanjkanja artilerijskega streliva.