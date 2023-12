Leto 2024 je tako pred nami. Zopet ga bodo zaznamovale centralne banke, a tokrat v obratni smeri, s pričakovanji o nižanju obrestnih mer. Fed napoveduje tri reze, ECB je pri tem bolj previdna, a trg v obeh primerih pričakuje hitrejše in močnejše nižanje obrestnih mer, kot to napovedujejo centralne banke. Ta razkorak v napovedih in pričakovanjih predstavlja precejšnje tveganje za trge in lahko prinese v prvem delu leta popravke na trgu. Ekonomska aktivnost se namreč upočasnjuje, in čeprav svetovno gospodarstvo ostaja na poti rasti, lahko razvita gospodarstva, predvsem Evropa pa tudi ZDA, v prvem polletju zdrsnejo v plitko recesijo. Slednje so, kot nas uči zgodovina, pogosto, ne pa vedno, povod za popravek na borzah. Oboje, politika centralnih bank in pričakovanje recesije, prinaša negotovo prvo polletje na kapitalske trge, kar bodo vlagatelji, ki znajo in zmorejo videti preko kratkoročnih nihanj, znali izkoristiti. Za borze so za leto 2024 napovedi zmerno optimistične. Glavni indeksi naj bi po napovedih investicijskih bank zrasli, v tandemu bodo rasli tudi dobički podjetij. A predvsem borze precej bolj zmerno kot v letu 2023. A pozornost velja usmeriti drugam. Dolgoročni ekonomski in socio-družbeni trendi ostajajo nedotaknjeni. Tehnologija še naprej osvaja prej nepoznana področja. Umetna inteligenca oziroma AI predstavlja rast poslovanja in učinkovitosti delovanja podjetij. Industrija se avtomatizira in digitalizira, s čimer poskuša nevtralizirati vse bolj akutno pomanjkanje izobražene delovne sile. Trajnostnost in ESG postajata vse pomembnejša kriterija investiranja. Varčevanje z energijo, zelena energija, recikliranje in varovanje okolja rišejo nove investicijske priložnosti. Prebivalstvo v razvitem svetu se stara, v razvijajočem pa zori in ustvarja nov močan srednji sloj. To prinaša spremenjene navade potrošnikov in izzive ter priložnosti za globalna podjetja s področja potrošnih dobrin, storitev zdravstva in še kaj. Trendov je še več in vlagatelj, ki jih bo uspešno zajel v portfelj, bo v prihodnjih letih ustvarjal nadpovprečen donos.

Razočaranje leta so trgi v razvoju. Predvsem Kitajska. Kitajska je ena redkih držav, ki ji je močno rast ekonomske aktivnosti po sprostitvi omejitvenih ukrepov zaradi epidemije uspelo zapraviti. In potem celo leto v očeh vlagateljev vleči napačne poteze. Tudi konec leta ne prinaša boljših novic, a tudi tu se juha ne bo pojedla tako vroča, kot se kuha. Kitajska je vseeno ena izmed ekonomsko največjih držav na svetu. Njen notranji trg je eden najbolj privlačnih za večino svetovnih podjetij. Oblast počasi spoznava, da poteze, ki so jih vlekli v zadnjih letih, niso bile dobre ali optimalne. Vrednotenja kitajskih delnic so zato dosegla dno. Te delnice so najcenejše v primerjavi z ameriškimi ali evropskimi, odkar se je odprla svetu. To ustvarja investicijsko priložnost leta. Obrat bo verjetno silovit, a vprašanje je, kdaj bo do njega prišlo. Zato za tiste k tveganju bolj naravnane vlagatelje velja, naj spremljajo ekonomske novice iz drugega največjega svetovnega gospodarstva. Na drugi strani imamo Indijo, zvezdo zadnjih dveh let. Indija je postala najbolj privlačno gospodarstvo trgov v razvoju, v prihodnjem letu pa napoveduje 7-odstotno gospodarsko rast. Prinaša močno rast srednjega razreda in relativno dobro pravno varnost, temelječo na anglosaški zakonodaji ter demokratično izvoljenih predstavnikih oblasti. Indija vse bolj posnema zgodbo hitre rasti Kitajske s preloma tisočletja, kar ustvarja lepo naložbeno priložnost tudi v letu 2024.