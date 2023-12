Med prihodki so prispevki zaposlenih načrtovani v višini 3,7 milijarde evrov, kar je za 6,9 odstotka oziroma za 238,8 milijona evrov več od ocene za letos. Prispevke delodajalcev pa načrtujejo v višini 2,1 milijarde evrov, kar je za 6,8 odstotka oziroma 137,4 milijona evrov več od ocene za letos, je na seji sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) povedal namestnik generalnega direktorja zavoda David Klarič.

Državni proračun bo za kritje razlike med prihodki in odhodki zavoda po načrtu nakazal 1,017 milijarde evrov. To bo za 35,6 odstotka oziroma 266,9 milijona evrov več od ocene za letos. Kot razlog je Klarič navedel, da se bodo skupni odhodki po načrtu zvišali bolj od davčnih prihodkov in prihodkov iz državnega proračuna za pokojnine in druge prejemke po posebnih predpisih. Finančni načrt poleg tega predvideva sredstva Kapitalske družbe v višini 65 milijonov evrov. Med odhodki bo 84,8-odstotni delež namenjen izplačilu pokojnin. To je za 9,7 odstotka več kot v oceni za leto 2023.

Finančni načrt upošteva tudi uskladitev pokojnin in izplačilo letnega dodatka

Finančni načrt upošteva tudi uskladitev pokojnin, ki se bo v skladu s proračunskimi dokumenti delno izvedla že v januarju, ko bo znašala 8,2 odstotka. Pokojnine se bodo potem februarja redno uskladile po sistemskem pokojninskem zakonu, pri čemer bo upoštevana tudi delna uskladitev v januarju. Pri redni uskladitvi v februarju bo izveden tudi poračun za januar. Prav tako sprejeti dokument predvideva izplačilo letnega dodatka v juniju. Potrebna sredstva v ta namen so načrtovana v višini 177 milijonov evrov.

Finančni načrt je po Klaričevem zagotovilu pripravljen v skladu z ustreznimi pravnimi podlagami. Hkrati so upoštevana makroekonomska izhodišča iz jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2023. Svet je tako kot s finančnim načrtom tudi s sprejetim ugotovitvenim sklepom o usklajevanju pokojnin napovedal delno uskladitev pokojnin v višini 8,2 odstotka že v januarju. Najnižja pokojnina bo januarja izplačana v višini 335,54 evra, zagotovljena pokojnina pa v višini 744,15 evra, je povedal direktor sektorja za izvajanje zavarovanja na zavodu Andraž Rangus.

Poleg tega so sprejeli program dela in kadrovski načrt za leto 2024, ki dovoljuje 814 zaposlenih. Svet je ob tem pozval vodstvo zavoda, naj na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti posreduje gradivo, iz katerega bo razvidna potreba po zvišanju dovoljenega števila zaposlenih.