Sodišče Evropske unije (EU) v Luksemburgu je v včerajšnji sodbi odločilo v prid snovalcem nogometne superlige, ki so sprožili tožbo proti Evropski nogometni zvezi (Uefa) in Svetovni nogometni zvezi (Fifa). Glavno je bilo vprašanje, ali je Uefa ravnala prav, ko je 12 klubom, ki so želeli ustanoviti superligo kot elitno zaprto tekmovanje, zagrozila s sankcijami. »Pravila Fifa in Uefa, ki od organizatorjev novih klubskih tekmovanj, kot je superliga, zahtevajo njuno predhodno odobritev ter prepovedujejo klubom in igralcem sodelovanje v teh tekmovanjih, so protizakonita. Pravila Fifa in Uefa ne temeljijo na transparentnosti, objektivnosti, nediskriminatornosti in sorazmernosti,« je v povzetku sodbe zapisalo sodišče EU. Sodišče je tako odločilo, da v tem primeru veljajo pravila prostega trga. Ker gre za tržno dejavnost, so odločitve Uefa in Fifa tako v nasprotju s prostim pretokom blaga in storitev. Snovalci superlige menijo, da so s sodbo dobili potrditev, da sta krovni organizaciji zlorabili svoj monopolni položaj pri preprečevanju nastanka novega tekmovanja.

V superligi bi igralo 64 ekip

Uefa je v sporu trdila, da brani model odprtih tekmovanj, ki temeljijo na športnih dosežkih in solidarnosti za vse deležnike. Tako se ohranjata evropski model športnih tekmovanj, ki zagotavlja napredovanje in izpadanje na osnovi športnih dosežkov. »Sodišče ugotavlja, da sta organizacija klubskih tekmovanj in izraba medijskih pravic zelo očitno gospodarski dejavnosti. Zato morata biti skladni s konkurenčnim pravom in spoštovati svobodo gibanja, čeprav ima gospodarska izraba športnih dejavnosti nekatere posebne značilnosti, med katere sodijo pooblastila krovnih zvez na področju nadzora in upravljanja ter pooblastila za sankcije,« je zapisalo sodišče. Ni se spustilo v ocenjevanje, ali bi moral biti projekt superlige tudi odobren, saj je bilo le zaprošeno za splošno oceno pravil Fife in Uefe.

Dvanajst klubov je superligo, s katero bi ogrozilo ligo prvakov pod okriljem Uefa, ustanovilo 18. aprila 2021. Projekt je propadel v dveh dneh, v njem so ostali le Real Madrid, Barcelona in Juventus (novo vodstvo kluba se je od zgodbe distanciralo), ki so maja 2021 na sodišču v Madridu vložili tožbo proti Uefi. Nato so ustanovili podjetje A22. »Nogomet je postal svoboden. Dobili smo pravico, da oblikujemo tekmovanje, ki bo najboljše za nogomet po vsem svetu. Monopol Uefe, ki je trajal 70 let, je končan. V ligaškem sistemu, ki bo trajal vse leto, bo sodelovalo 64 ekip v treh kakovostnih skupinah, ki bodo izbrani glede na športne kriterije. Klubi bodo še vedno lahko sodelovali v nacionalnih prvenstvih,« je na novinarski konferenci povedal direktor podjetja A22 Bernd Reichart in napovedal brezplačne televizijske prenose vseh tekem. »To je zmaga nogometa, navijačev in svobode,« je navdušen predsednik madridskega Reala Florentino Perez.

Uefa: V Evropi ni prostora za superligo

Medtem je Uefa v svoji izjavi izpostavila, da sodba ne predstavlja potrditve projekta superlige: »Namesto tega ugotavlja zgodovinsko nezadostnost na področju pravil za predhodno odobritev, kar pa predstavlja že zaznano tehnično vprašanje, za katero so bila junija 2022 tudi že sprejeti popravki. Uefa je prepričana v trdnost svojih novih pravil in v to, da ta spoštujemo vse evropske zakone in pravila.« Oglasil se je tudi predsednik Uefa Aleksander Čeferin, ki je na spletni novinarski konferenci povedal: »Preverili bomo, če je potrebno spremeniti naše stališče o superligi. Potrebno je poudariti, da superliga ni zasnovana na načelih, ki so temelj nogometa in uspeha v športu. Ne bomo jih skušali zaustaviti. Lahko delajo, kar želijo. Upam, da bodo s svojim čudovitim tekmovanjem začeli čim prej, z dvema kluboma. Upam, da vedo, kaj delajo, a nisem prepričan. Nogomet ni naprodaj. Ko sem pogledal predstavitev sistema tekmovanja, se težko odločim, ali naj bom šokiran ali naj se zabava. Sistem je še bolj zaprt koti tisti iz leta 2021, ko so ga vsi zavrnili.«

Takoj po objavi povzetka sodbe so skupno izjavo podali Uefa, Fifa, Združenje evropskih klubov (Eca), Združenje evropskih lig, sindikat Fifpro Europe, Združenje evropskih nogometnih navijačev in vodstvo španske La Lige: »V Evropi ni prostora za kakršnokoli superligo. Športni dosežki so tisti, ki štejejo. Nogomet je za vse. Naj bo tudi odprt za vse.« Medtem je iz ure v ura daljši seznam velikih evropskih klubov in lig, ki trdijo, da ne bodo sodelovali v superligi. x