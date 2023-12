Po besedah Boštjana Poklukarja dogovor na ravni EU predvideva premestitev 30.000 oseb letno. Ob upoštevanju razdelitvenega ključa bi delež relokacije za Slovenijo znašal 126 oseb, je dejal v današnji izjavi za javnost. Ta številka ne pomeni preobremenitve slovenskega azilnega sistema oziroma je za slovenske kapacitete popolnoma sprejemljiva, je poudaril.

Pojasnil je, da bi za vsako premeščeno osebo država članica EU prejela 10.000 evrov iz evropskih skladov, v primeru zavrnitve pa bi morala prispevati 22.000 evrov letno na osebo. Če Slovenija ne bi sprejela nobenega prosilca za azil, bi morala torej plačati skupno 2,8 milijona evrov na leto.

Pakt EU o migracijah in azilu, o katerem sta se v sredo dogovorila Svet EU in Evropski parlament, je sicer po oceni Poklukarja pomemben korak pri oblikovanju migracijske in azilne politike v uniji. »S tem pošiljamo tudi pomemben signal, da se je EU sposobna dogovoriti o skupnih rešitvah na tako kompleksnem področju, kot je upravljanje migracij,« je dejal in pozdravil dejstvo, da pakt problematiko obravnava na celosten način - od sodelovanja s tretjimi državami do preverjanja na zunanjih mejah EU in samih postopkov znotraj EU.

Tesnejše sodelovanje s partnerskimi državami

Kot je še dejal minister, je zelo pomemben del dogovora tesnejše sodelovanje s partnerskimi državami, za kar si Slovenija po njegovih besedah na zahodnobalkanski migracijski poti že nekaj let prizadeva. Pri tem je poudaril nujnost odpravljanja vzrokov za odseljevanje iz izvornih in tretjih držav.

»Verjamemo, da bodo rešitve prispevale k zmanjšanju nedovoljenih migracijskih gibanj znotraj EU, posledično pa seveda k prenehanju vzrokov za nadzore na notranjih mejah, ki so se v zadnjem času okrepili,« je dejal Poklukar. Dodal je, da je zelo pomembna v paktu zlasti uredba o predhodnem preverjanju in doslednem registriranju »vseh kategorij oseb«.

Pakt predvideva tudi poenotene in bolj učinkovite azilne postopke na ravni EU. »Na ta način bodo razbremenjeni azilni in pa sprejemni sistemi držav članic, osebe, ki potrebujejo zaščito, pa bodo seveda hitreje prišle do nje,« je poudaril minister. Osebe, ki do zaščite niso upravičene, bodo medtem hitreje vključene v postopek vračanja. Pri postopkih predhodnega preverjanja in mejnih postopkih bodo po besedah Poklukarja lahko prisotne mednarodne in nevladne organizacije, ki bodo spremljale dosledno spoštovanje temeljnih človekovih pravic.

Svet EU in Evropski parlament sta v sredo po približno 18 urah pogajanj dosegla politični dogovor o evropskem paktu o migracijah in azilu, s katerim bo EU celovito uredila upravljanje migracij. Številne članice EU in Združeni narodi so dogovor pozdravile, medtem ko ga Madžarska zavrača, nevladne organizacije pa so do njega kritične. Pakt morajo sicer v Bruslju še potrditi in dogovoriti podrobnosti njegovega izvajanja.