Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki ga začasno vodi obrambni minister Marjan Šarec, je objavilo javno naročilo za resničnostni šov Masterchef Slovenija. Družba Pro plus (Pop TV) je edini lastnik licence za to oddajo in zato tudi edini možni izvajalec. Ministrstvo je zato oddalo naročilo v postopku s pogajanji brez predhodne objave. Vrednost naročila z DDV je 199 tisoč evrov.

»Zaradi velike priljubljenosti in visoke gledanosti oddaje in doseganje enega najvišjih promocijskih dosegov kuharske oddaje v Sloveniji smo se glede na zahteve sektorjev mleka, mesa in sadja, da v promocijo znaka 'izbrana kakovost - Slovenija' vključimo tudi segment HORECA, odločili, da izvedemo oglaševanje v tej oddaji. Primarno želimo nagovoriti potrošnike, ki so ljubitelji dobre hrane in kuhanja ter širše tudi segment HORECA-e, saj naši produkti, ki jih promoviramo, sovpadajo prav z vsebinami kuhanja, torej ciljna publika so prav gledalci kuharskih oddaj, ki so potencialni kupci teh izdelkov,« so pojasnili v opisu javnega naročila.