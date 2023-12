»Pravila Fife in Uefe, ki od organizatorjev novih klubskih tekmovanj, kot je superliga, zahtevajo njuno predhodno odobritev ter prepovedujejo klubom in igralcem sodelovanje v teh tekmovanjih, so nezakonita. Pravila Fife in Uefe ne temeljijo na transparentnosti, objektivnosti, nediskriminatornosti in sorazmernosti,« je v povzetku sodbe zapisalo sodišče EU.

S tem je pritrdilo osrednji trditvi snovalcev superlige, da sta krovni nogometni zvezi zlorabili svoj monopolni položaj pri preprečevanju nastanka novega tekmovanja. »Fifa in Uefa sta zlorabili svoj prevladujoč položaj,« je zapisalo sodišče.

Evropska nogometna zveza Uefa je v sporu vztrajala, da brani model odprtih tekmovanj, zasnovanih na športnih dosežkih in solidarnosti za vse nogometne deležnike, kar je tudi naloga krovne nogometne organizacije na stari celini. Izpostavila je, da je tudi cilj EU v sklopu evropskega modela športa zagotavljanje piramidalne strukture, ki temelji na športnih dosežkih in predpisuje solidarnost.

Argumentom Uefe je pred letom dni pritrdil tudi generalni pravobranilec sodišča EU. Čeprav sodišče mnenju pravobranilca pogosto sledi, temu tokrat ni bilo tako.

Da bi lahko šlo za prelomno sodbo, so v zadnjih dneh opozarjali številni pravni strokovnjaki. Odvetnik Jean-Louis Dupont, ki je znan kot zastopnik v slavnem primeru Bosman, je ocenil, da bi razsodba, ki bi dala prav snovalcem superlige, povzročila novo revolucijo v športu, saj bi Uefa izgubila monopol pri organizaciji tekmovanj.

Po objavi povzetka sodbe je zmago razglasilo podjetje, ki predstavlja interese superlige. »Imamo pravico, da tekmujemo. Konec je z monopolom Uefe. Nogomet je svoboden,« je zapisal direktor podjetja A22 Bernd Reichart.

Florentino Perez: Gre za zgodovinsko odločitev

Predsednik madridskega Reala Florentino Perez, ki je duhovni oče in motor ustanovitve Superlige, je v prvi izjavi za javnost zapisal, da v Realu »z velikim zadovoljstvom pozdravljamo odločitev Sodišča Evropske unije, ki je odgovorno za zagotavljanje naših načel, vrednot in svoboščin. V prihodnjih dneh bomo natančno preučili obseg te resolucije, vendar pričakujem dva sklepa velikega zgodovinskega pomena. Najprej, da evropski klubski nogomet ni in nikoli več ne bo monopol. In drugič, da bodo od danes naprej klubi gospodarji svoje usode. Klubi menijo, da je v celoti priznana naša pravica do predlaganja in spodbujanja evropskih tekmovanj, ki modernizirajo naš šport in pritegnejo navijače z vsega sveta. Skratka, danes je znova zmagala Evropa svoboščin in danes so zmagali tudi nogomet in njegovi navijači.«

Kot je dejal, imajo klubi »dolžnost in odgovornost, da evropskemu nogometu damo nov zagon, ki ga tako zelo potrebuje. In za to bomo še naprej branili sodoben projekt, popolnoma združljiv z državnimi tekmovanji, odprt za vse, ki temelji na športnih zaslugah in ki bo učinkovito vsiljeval spoštovanje finančnega fair playa. Projekt, ki bo prinesel ekonomsko vzdržnost za vse klube in ki bo predvsem zaščitil igralce in navdušil navijače po vsem svetu.«

»Pred nami je velika priložnost za izboljšanje evropskega klubskega nogometa. Nogomet na vrhuncu 21. stoletja, s preglednim vodenjem, ki zna živeti z novimi tehnologijami in ki znova vzbuja strast in čustva, ki jih navijači resnično potrebujejo,« je nadaljeval Perez. »Evropskim klubom naj povem, da se soočamo z začetkom novega časa, v katerem lahko delamo v svobodi konstruktivnega dialoga, brez groženj, brez ravnanja proti čemur koli ali komurkoli in s ciljem inoviranja in modernizacije nogometa, da bi še naprej negovali strast. oboževalcev. Od danes sta sedanjost in prihodnost evropskega nogometa končno v rokah klubov, igralcev in njihovih navijačev. Naša usoda pripada nam in pred nami je velika odgovornost.«