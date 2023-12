Vlak je pri Postojni zbil šest oseb, dve osebi sta umrli

Vlak je pri Postojni zbil šest oseb, dve osebi sta umrli, so potrdili na PU Koper. Najmanj štiri osebe naj bi bile huje poškodovane. Vlak naj bi trčil v skupino delavcev Slovenskih železnic, ki so na tirih opravljali vzdrževalna dela, so za Dnevnik potrdili s Slovenskih železnic. Reševalne službe so napotene na kraj nesreče.