Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov je v sporočilu za javnost napisalo, da je bilo v preteklem tednu obveščeno o sumu kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost mladoletnih oseb zoper enega izmed njihovih prostovoljcev. Osebo so že umaknili iz vseh skavtskih aktivnosti in stikov z mladimi.

Starše mladih, ki bi bili lahko prizadeti, je vodstvo obvestilo in se pogovorilo z njimi, zagotovili pa so jim tudi ustrezno psihosocialno podporo, še navajajo. Staršem, skrbnikom in prostovoljcem so posredovali smernice za pogovor z otrokom in mladostnikom ob čustveno zahtevnem dogodku. Odprli so tudi e-naslov za vprašanja, opažanja in pobude staršev in skrbnikov: starsi@skavti.si.

»Kot organizacija smo zavezani k spodbujanju varnega okolja in vzgajanju svojih voditeljev in članov v nenasilni komunikaciji, prepoznavanju nasilja in odgovornemu ravnanju,« so poudarili v združenju. Pri tem so poudarili, da se bodo v ZSKSS še naprej trudili ozaveščati, kakšno odgovornost nosi vsakdo, ki dela z mladimi, za njihovo varno odraščanje in celosten razvoj.