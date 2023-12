Po Davorju Filipoviću (HDZ), ki je moral pred kratkim odstopiti zaradi afere Mreža, ga je na mestu ministra za gospodarstvo včeraj nasledil Damir Habijan. Zdaj že nekdanji saborski poslanec in šef HDZ v Varaždinu bo na tem položaju najdlje do jeseni 2024, ko je skrajni rok za parlamentarne volitve. Za 41-letnega pravnika Habijana velja, da je pripadnik liberalne struje HDZ, začetek mandata pa so zaznamovale njegove fotografije na družbenih omrežjih, na katerih pozira brez majice ali v samih spodnjicah, da bi razkazal svoje dosežke v telovadnici.

Povprečno več kot tri ministre v vsakem letu dveh premierskih mandatov, ki sta se začela leta 2016, je zamenjal hrvaški premier Andrej Plenković. Praviloma so odhajali pod pritiskom korupcijskih afer in nerešenih premoženjskih vprašanj. Skupno je bilo že triindvajset ministrskih menjav.

Odletel zaradi svetovalca

Z včerajšnjim imenovanjem Habijana se za zdaj končuje epizoda nedavne afere Mreža, zaradi katere se je po letu in pol končala Filipovićeva ministrska doba. Konec njegove ministrske zgodbe se je začel, potem ko je zagrebški tednik Nacional prejšnji teden razkril, da je njegov svetovalec Jurica Lovrinčević ponujal zagrebški televiziji Mreža TV oglaševanje državnih podjetij, skladov in agencij pod pogojem, da bi polovico zneska državnega oglaševalskega denarja dobil zase.

Lovrinčević se je, sodeč po objavljenem posnetku pogovorov z novinarjem Mreže TV, hvalil, da je lani tako zaslužil 140.000 evrov ter da obvladuje podjetja Janaf (Jadranski naftovod), Hrvaško vodno gospodarstvo ter sklada za jedrsko energijo in okolje, iz njihovih proračunov pa lahko sprosti sredstva za oglaševanje v medijih. Konkretno za Mrežo TV je omenjal 200.000 evrov, s tem denarjem pa naj bi zagotovil tudi naklonjenost lokalne televizije.

Ekspresna odstavitev

Takšne malverzacije omogoča hrvaški zakon o javnih nakupih, ki predvideva izjeme od postopka javne nabave za zneske za oglaševanje do 26.000 evrov. Filipović je bil presenečen, da je njegov svetovalec počel kaj takega, češ da gre za enega najpremožnejših Hrvatov, ki ne bi tvegal svojega ugleda za takšen »drobiž«. Premier Andrej Plenković je ekspresno odstavil Filipovića »zaradi napačnega kadrovanja«, drugače od nekaterih drugih ministrov, ki so jih mediji zalotili v hujših aferah in jih je branil do zadnjega.

Afera je stresla hrvaško politično sceno, Plenković pa skuša vse prevaliti na opozicijsko stranko Most. Pokazalo se je namreč, da je Lovrinčević že prej posredoval določene informacije poslancu Mosta in predsedniku sveta za boj proti korupciji Nikoli Grmoji, enemu najglasnejših kritikov predsednika vlade in HDZ. Grmoja ne skriva, da je preiskavo nedavne afere Plin za cent, v kateri je Hrvaško elektrogospodarstvo (HEP) s poceni prodajo drago nabavljenega plina izgubilo več kot 12 milijonov evrov, odprl na podlagi Lovrinčevićevih informacij. Prepričan je, da gre tudi v aferi Mreža za boj dveh hrvaških energetskih klanov, a tokrat za naklonjenost medijev. Tudi SDP zavrača Plenkovićeve trditve, da je Lovrinčević del opozicije, ter navaja, da gre za kader HDZ, ker drugače ne bi bil ne svetovalec ministra ne član upravnih odborov skladov in agencij. Opozicija je od vlade zahtevala, naj posreduje podatke o porabi proračunskih sredstev za oglaševanje, od Plenkovića pa, naj »končno« odstopi.