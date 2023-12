Čakajoč na Sinead

Leta 1992 je irska pop zvezdnica Sinead O'Connor na vrhuncu svoje slave, dobro leto po izidu singla Nothing Compares 2 U, v ameriškem TV-šovu Saturday Night Live pred očmi večmilijonskega občinstva raztrgala fotografijo papeža Janeza Pavla II. To je storila, da bi opozorila na spolne zlorabe irske duhovščine, pa tudi zato, kot je kasneje pojasnila v svoji avtobiografiji, ker je to fotografijo hranila njena mama, ženska, ki ji je katoliške vrednote vbijala v glavo s pretepanjem in vsakovrstnim »vzgojnim« nasiljem, tako značilnim za irske katoliške internate.