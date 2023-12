Amandmaji, za sprejetje katerih je bila potrebna dvotretjinska večina, je 240-članski parlament v Sofiji sprejel s 165 glasovi za. Zagotovili so jih poslanci prozahodnih vladnih strank - konservativne GERB-SDS, liberalnega zavezništva strank Nadaljujmo spremembe in Demokratična Bolgarija (CC-DB) ter stranka turške manjšine Gibanje za pravice in svoboščine (MRF), poroča bolgarska tiskovna agencija BTA.

Radev je v odzivu napovedal, da bo spremembe predložil ustavnemu sodišču. »Poskus z ustavo bo Bolgare drago stal. Kot vodja države sem se dolžan obrniti na ustavno sodišče,« je dejal predsednik, ki po novem ne bo mogel več razpustiti parlamenta, pri imenovanju začasnega premiera pa bo odslej lahko izbiral le še med predsednikom parlamenta in člani ožjega kroga visokih vladnih uradnikov.

Ob tem je Radev ocenil, da spremembe ne bodo rešile težav v pravosodju in ne bodo zagotovile pravične obravnave bolgarskih državljanov. Eden od ciljev sprememb je tudi omogočiti dvojnim državljanom, da lahko postanejo poslanci, če so v Bolgariji živeli najmanj zadnjih 18 mesecev. »Te spremembe so le slaba krinka za en sam cilj: vladajoče stranke si prizadevajo ohraniti svoj vpliv, tudi če bodo popolnoma izgubile zaupanje javnosti,« je še dejal Radev.

Premier Nikolaj Denkov pa je v izjavi dejal, da je predsednik v zadevi zainteresirana stran in da zato ne more podati objektivne ocene sprejetih sprememb. Ob tem je zagotovil, da te nikakor niso namerno usmerjene proti predsedniku. »Kakršne koli trditve, da se nekaj dela proti določeni osebi, nimajo nobene podlage,« je poudaril.