Ljubljančani so na Poljsko odšli že v torek z avtobusom. Na poti v največje mesto na jugovzhodu Poljske ob reki Wislok so prenočili v Ostravi, včeraj pa so se spoznali z dvorano Podpromie, ki ima nekaj več kot 4000 sedežev. Med potniki ni bilo Matica Videčnika, tako da bo ob izkušenemu Danijelu Koncilji na blokerskem položaju komaj 18-letni Jošt Kržič.

»Z njegovim hrbtom je zdaj bolje, a mu dolga pot pri rehabilitaciji ne bi pomagala. Zato smo se odločili, da ostane doma na terapijah in morda se nam bo pridružil v soboto, ko nas v domači ligi čaka tekma z ekipo Calcit Volley,« je o razlogih, zakaj je izkušeni Videčnik ostal doma, dejal Radovan Gačič, trener ACH Volleyja. Po treh tekmah v ligi prvakov je njegova ekipa še brez zmage. Ob morebitni zmagi na Poljskem bi bili teoretično še v igri tudi za drugo mesto po skupinskem delu tekmovanja ali pa vsaj za tretje, s čimer bi evropsko pot nadaljevali v pokalu CEV.

O pričakovanjih pred tekmo je Gačič, 48-letni Mariborčan, ki že dolgo živi v Ljubljani, dejal: »Že od začetka se zavedamo stanja, v katerem smo. Na prvih treh tekmah smo videli, da smo tekmecem bližje, kot je večina pričakovala pred začetkom lige prvakov. Za našo mlado ekipo je vsaka takšna tekma pomembna tudi v smislu, da nadaljuje s solidnimi igrami, ki jih je do zdaj pokazala v ligi prvakov. V Rzeszow gremo prikazati svojo najboljšo odbojko, svojo igro bomo skušali nadgraditi, kaj bo to prineslo rezultatsko, pa je težko reči.« Na prvi medsebojni tekmi v dvorani Tivoli so bili slovenski prvaki v vseh treh nizih blizu Resovii, a slovenski reprezentant Klemen Čebulj, ki že četrto sezono igra zanjo, in njegovi soigralci so bili v končnicah nizov premočni.

Nekaj podobnega je bilo tudi s francoskim Toursom v prejšnjem krogu, ko so jih pokopale lastne neumnosti, kot je po tekmi dejal Gačič. »A je bila struktura tekme proti Toursu drugačna kot proti Resovii. Proti Toursu smo dejansko delali neumnosti, ki jih na takšni tekmi ne smeš, in to nas je morda stalo tudi zmage, medtem ko proti Resovii vzrok za poraz niso bile naše napake. Ves čas smo ji bili blizu, a ravno toliko daleč, da nismo prišli niti do niza. Na tisti tekmi so ustavili napad z naše desne strani, predvsem Nikolo Gjorgieva, čeprav je pozneje Jaka Sešek dobro izkoristil svojo priložnost, zato bomo skušali zdaj nekoliko spremeniti svojo igro. Predvsem si želim, da bi odigrali še eno tekmo na podobni ali celo višji ravni, kot smo jih do zdaj,« je še dejal trener ljubljanskih odbojkarjev, ki jih le dva dni pozneje čaka derbi domačega prvenstva s Kamničani.

Resovia, ki je do zdaj v ligi prvakov premagala le ACH Volley, je bila v 12. krogu poljskega prvenstva doma boljša od ekipe Barkow Kazany Lwow s 3:1 in je z dvema porazoma druga. S 23 točkami je bil njen najučinkovitejši igralec francoski korektor Stephen Boyer, tri manj je dosegel Čebulj, 16 pa drugi francoski reprezentant Yacine Louati.