Na veliki novinarski konferenci nordijskih ekip v kongresni dvorani kristalne palače je bila danes v središču pozornosti ženska skakalna ekipa. Razumljivo, saj so se v Engelbergu pa trikrat uvrstile na oder za zmagovalke, Nika Prevc pa je poskrbela za jubilejno stoto slovensko skakalno zmago na tekmah svetovnega pokala (ženske, moške in ekipne tekme skupaj). Nova slovenska junakinja ima pri dajanju intervjujev več težav, kot jih ima s skakanjem na največjih skakalnicah na svetu.

Ko so bili športniki danes na voljo za individualne pogovore po skoraj enournem uvodu, je večina zbranih novinarjev iz vseh medijskih pomolila svoje diktafone pred usta komaj 18-letne Nike Prevc. Že po naravi nezgovorna skakalka je doživela manjši šok, po nekaj minutah pa se je le malce sprostila in povedala nekaj besed. »Sedaj sem že prespala uspeh iz Engelberga in počutim se dobro,« je razlagala sramežljiva Nika Prevc.

Ema Klinec si ogleduje posnetke moških skokov

»Sama sebe nisem presenetila z zmago, saj sem vedela, da dobro skačem. Zato tudi doma nisem imela nobene posebne zabave. Za naprej pa si le želim, da še naprej skačem dobro in uživam,« je še usmerila pogled v prihodnost in komaj čakala, da se je z reprezentanco podala na zadnje priprave pred novoletno turnejo v Planico. Za razliko od Nike Prevc, je bila veliko bolj zgovorna druga junakinja Engelberga Ema Klinec: »Vedno se veselim novih prizorišč. Že pred odhodom v Engelberg sem si ogledala posnetke fantov, ki tam vedno skačejo in se mi je zdelo, da mi bo skakalnica všeč. S trenutno formo se je nato vse poklopilo in je bilo super,« je povedala drugo- in tretjeuvrščena skakalka na dveh tekmah v Švici ter izdala svojo skrivnost za pripravo na nove skakalnice.

»Očitno resnično velja rek, da ko steče, steče,« je z nasmehom pripomnila na vprašanje, da je poskrbela za prve zimske stopničke v sezoni, ki so si nato sledile ene za drugim. Še vedno pa ji spanec malce krajša zamujena priložnost za zmago: »Pojavila se mi je moja napaka. Ko sem preletela zeleno črto, sem nekako zaključila skok in sledila je napaka. V prihodnosti si ne smem pustiti, da ko preskočim zeleno črto, da me to zmoti in moram narediti skok do konca.« Ema Klinec pa se je ob tem spomnila tudi dveh norveških tekmic, s katerima nekaj časa ali nikoli več ne bo skakala. »Na koncu moram biti z dvema stopničkama zelo vesela in da se nisem poškodovala. Doskočišče ni bilo v dobrem stanju in videli smo, kaj se je zgodilo Anni Odine Stroem, ki je znana po lepih pristankih in jo je enostavno odrezalo. Zato sem vesela, da se meni ni nič zgodilo, za Anno ap sem prepričana, da se bo vrnila še močnejša. Za Maren Lundby pa mislim, da si je izbrala idealen čas za konec kariere. Ona je v svoji karieri osvojila vse in če ni več motivirana, je to pravi trenutek, sploh ker je lani preletela 200 metrov.«

Tudi za Zupančiča eden izmed vrhuncev sezone

Nika Križnar je po prepričljivem poletju v zimo vstopila slabše od pričakovanj. Vseeno pa ni izgubila svojega igrivega nasmeha in se veseli tekem novoletne turneje. »V Engelbergu sem imela velike trebušne težave. Imela sem res hude bolečine in sem se komaj spravila na vrh skakalnice. Včasih je treba malce potrpeti in sem vesela, da sem to storila, saj je bil v soboto nato že res lep dan, je pa še prostor za napredek,« je opisala dogajanje v Engelbergu Nika Križnar. Kot ena tistih punci, ki se najbolj bori za enakopravnost ženskih skokov, pozdravlja, da bodo letos tekmovalke nastopale na novoletni turneji, ki pa bo štela le dva prizorišča. »Novoletna turneja je turneja. Že sama beseda pomeni, da mora to biti turneja večih tekem. Upam, da se bo to v prihodnosti spremenilo, vseeno pa sem vesela, da jo imamo in da je Ljubno ostal v koledarju svetovnega pokala.«

Novega tekmovanja se veseli tudi glavni trener reprezentance ​Zoran Zupančič, ki bo v Garmisch-Partenkirchen in Oberstdorf peljal enako zasedbo kot v Engelberg. »Za nas je to eden izmed glavnih ciljev sezone, saj več veliko bolj pomembni tekem nimamo,« je bil jasen, da si želi visokih uvrstitev. Ema Klinec pa nam je dodala, da si je že ogledala posnetke skakalnice v Garmischu, saj bodo ženske tam skakale prvič.

*** Vedno se veselim novih prizorišč. Že pred odhodom v Engelberg sem si ogledala posnetke fantov, ki tam vedno skačejo in se mi je zdelo, da mi bo skakalnica všeč. Ema Klinec, skakalka